З Африки одночасно вийшли два види стародавніх людей, а не один: що виявили вчені (фото)

Нове дослідження може поставити крапку в суперечках про те, чи справді з Африки майже 2 мільйони років тому вийшов тільки один вид стародавніх людей.

Переважна теорія свідчить, що приблизно 1,8 мільйона років тому, єдиним видом стародавньої людини, яка залишила Африку, був Homo erectus, тобто людина прямоходяча. Але останніми роками розгорілися суперечки про це, адже деякі вчені вважають, що видів було кілька, а не один. Нове дослідження, опубліковане в журналі PLOS One, може назавжди вирішити цю суперечку, пише Phys.

Суперечки серед учених стосуються п'яти черепів стародавніх людей, виявлених у місті Дманісі в Грузії в період з 1999 по 2005 рік. Ці черепи належать одним із найдавніших людей, коли-небудь знайдених за межами Африки. Вважається, що вони належали виду стародавніх людей під назвою Homo georgicus.

Проблема в тому, що черепи не схожі один на одного. Наприклад, одні черепи більші за інші. Особливо череп № 5, у якого маленька черепна коробка, але масивне обличчя, що виступає. Деякі вчені пояснюють це відмінністю між представниками різних статей усередині одного виду, тоді як інші стверджують, що ці черепи належать двом різним видам, які жили разом.

Щоб прояснити ситуацію вчені вивчили зуби трьох черепів. Причина в тому, що черепи, як правило, не завжди є найкращими ідентифікаторами видів, оскільки кістки можуть деформуватися і руйнуватися з часом. У той час як зубну емаль, найтвердішу біологічну речовину, вироблену людиною, а також форму і розмір зубів можна використовувати для ідентифікації виду.

Вчені порівняли зуби з базою даних про 122 інші викопні екземпляри, включно з рештками австралопітеків і кількох інших видів роду Homo. Потім вчені створили біологічну карту, щоб визначити, чи належали черепи з Дманісі до одного сімейства або до інших гілок нашого генеалогічного древа.

Карта показала, що черепи не належали до однієї групи. Череп № 5 був більше схожий на останки австралопітеків, більш примітивних предків людини. Два інші черепи були більш схожими з сучасними людьми. Тому вчені підтримують використання назв Homo georgicus для черепа № 5 і Homo caucasi для людиноподібної групи. Також учені з'ясували, що відмінності між зубами в черепах із Дманісі були настільки великими, що відмінності між різними статями всередині однієї групи не можуть їх пояснити.

За словами авторів дослідження, нові результати підтверджують теорію про спільне існування різних видів у цей час на цій ділянці, тобто Homo caucasi і Homo georgicus. Ця можливість ставить під сумнів переважну теорію про те, що тільки Homo erectus вийшли з Африки.

Хоча дослідження підтверджує теорію про те, що два види стародавніх людей покинули Африку приблизно в один і той самий час, для досягнення консенсусу між ученими може знадобитися більше зразків.

