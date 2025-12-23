Рідкісна подія: уперше вчені записали на камеру, як метелики п'ють сльози лося (відео)

Це лише другий випадок, коли вчені спостерігали, як нічні метелики п'ють сльози тварин за межами тропічних регіонів. Але вперше було зафіксовано, як метелики п'ють лосині сльози.

Раніше дослідники вже спостерігали випадки, коли метелики і нічні метелики пили сльози таких тварин, як черепахи і крокодили, в тропічних регіонах нашої планети. Але в Національному заповіднику Грін Маунтін, США, фотопастка зафіксувала на знімках, як деякі метелики п'ють сльози лося. Це стало лише другим випадком подібної поведінки комах у північних регіонах Землі. Дослідження опубліковано в журналі Ecosphere, пише IFLScience.

Більшість видів метеликів і метеликів зазвичай отримують поживні речовини з нектару квітів. Деякі доповнюють свій раціон, отримуючи інші поживні речовини і мінерали з ґрунту, мертвих тварин або навіть людського поту.

За винятком одного випадку, коли метелик пив виділення з очей коня, до теперішнього часу вчені не спостерігали випадків, коли лускокрилі пили сльози тварин за межами тропічних регіонів. Така поведінка лускокрилих, коли вони п'ють сльози або виділення з очей тварин, називається лакрифагія.

Фотопастка зафіксувала 80 зображень самця американського лося (Alces americanus americanus) з метеликами на морді, які п'ють його сльози. Примітно, що ці зображення є єдиними, які показують лакрифагію з більш ніж 247 000 знімків поведінки лосів, зроблених майже в 500 місцях у різних північних штатах США.

Хоча вид метеликів точно визначити не вдалося, вчені вважають, що, судячи з розміру і форми, цей вид, ймовірно, належить до сімейства Geometridae.

За словами вчених, хоча така поведінка трапляється вкрай рідко, метелики можуть виступати як переносники хвороб, таких як кератокон'юнктивіт. Він може спричиняти ураження очей і мати значний вплив на здоров'я лосів. Однак не було задокументовано випадків поширення хвороб іншими видами тварин за допомогою пиття сліз, тому така можливість залишається досить малоймовірною.

