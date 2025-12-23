Редкое событие: впервые ученые записали на камеру, как мотыльки пьют слезы лося (видео)

Это лишь второй случай, когда ученые наблюдали, как ночные бабочки пьют слезы животных за пределами тропических регионов. Но впервые было зафиксировано, как мотыльки пьют лосиные слезы.

Ранее исследователи уже наблюдали случаи, когда бабочки и мотыльки (ночные бабочки) пили слезы таких животных, как черепахи и крокодилы, в тропических регионах нашей планеты. Но в Национальном заповеднике Грин Маунтин, США, фотоловушка запечатлела на снимках, как некоторые мотыльки пьют слезы лося. Это стало лишь вторым случаем подобного поведения насекомых в северных регионах Земли. Исследование опубликовано в журнале Ecosphere, пишет IFLScience.

Большинство видов бабочек и мотыльков обычно получают питательные вещества из нектара цветов. Некоторые дополняют свой рацион, получая другие питательные вещества и минералы из почвы, мертвых животных или даже человеческого пота.

За исключением одного случая, когда мотылек пил выделения из глаз лошади, до настоящего времени ученые не наблюдали случаев, когда чешуекрылые пили слезы животных за пределами тропических регионов. Такое поведение чешуекрылых, когда они пьют слезы или выделения из глаз животных, называется лакрифагия.

Фотоловушка запечатлела 80 изображений самца американского лося (Alces americanus americanus) с мотыльками на морде, которые пьют его слезы. Примечательно, что эти изображения являются единственными, которые показывают лакрифагию из более чем 247 000 снимков поведения лосей, сделанных почти в 500 местах в разных северных штатах США.

Хотя вид мотыльков точно определить не удалось, ученые считают, что, судя по размеру и форме, этот вид, вероятно, принадлежит к семейству Geometridae.

По словам ученых, хотя такое поведение встречается крайне редко, мотыльки могут выступать в качестве переносчиков болезнейй, таких как кератоконъюнктивит. Он может вызывать поражения глаз и оказывать значительное влияние на здоровье лосей. Однако не было задокументировано случаев распространения болезней другими видами животных посредством питья слез, поэтому такая возможность остается довольно маловероятной.

