Из Африки одновременно вышли два вида древних людей, а не один: что обнаружили ученые (фото)

Новое исследование может поставить точку в спорах о том, действительно ли из Африки почти 2 миллиона лет назад вышел только один вид древних людей.

Преобладающая теория гласит, что примерно 1,8 миллиона лет назад, единственным видом древнего человека, покинувшим Африку, был Homo erectus, то есть человек прямоходящий. Но в последние годы разгорелись споры об этом, ведь некоторые ученые считают, что видов было несколько, а не один. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, может навсегда решить этот спор, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Споры среди ученых касаются пяти черепов древних людей, обнаруженных в городе Дманиси в Грузии в период с 1999 по 2005 год. Эти черепа принадлежат одним из древнейших людей, когда-либо найденных за пределами Африки. Считается, что они принадлежали виду древних людей под названием Homo georgicus.

Відео дня

Проблема в том, что черепа не похожи друг на друга. Например, одни черепа крупнее других. Особенно череп № 5, у которого маленькая черепная коробка, но массивное, выступающее лицо. Некоторые ученые объясняют это различием между представителями разных полов внутри одного вида, в то время как другие утверждают, что эти черепа принадлежат двум разным видам, жившим вместе.

Чтобы прояснить ситуацию ученые изучили зубы трех черепов. Причина в том, что черепа, как правило, не всегда являются лучшими идентификаторами видов, поскольку кости могут деформироваться и разрушаться со временем. В то время как зубную эмаль, самое твердое биологическое вещество, производимое человеком, а также форму и размер зубов можно использовать для идентификации вида.

Реконструкция лица Homo georgicus Фото: phys.org

Ученые сравнили зубы с базой данных о 122 других ископаемых экземплярах, включая останки австралопитеков и нескольких других видов рода Homo. Затем ученые создали биологическую карту, чтобы определить, принадлежали ли черепа из Дманиси к одному семейству или к другим ветвям нашего генеалогического древа.

Один из черепов из Дманиси Фото: Wikipedia

Карта показала, что черепа не принадлежали к одной группе. Череп № 5 был больше похож на останки австралопитеков, более примитивных предков человека. Два других черепа были более схожими с современными людьми. Поэтому ученые поддерживают использование названий Homo georgicus для черепа № 5 и Homo caucasi для человекоподобной группы. Также ученые выяснили, что различия между зубами в черепах из Дманиси были настолько большими, что различия между разными полами внутри одной группы не могут их объяснить.

По словам авторов исследования, новые результаты подтверждает теорию о совместном существовании различных видов в это время на данном участке, то есть Homo caucasi и Homo georgicus. Эта возможность ставит под сомнение преобладающую теорию о том, что только Homo erectus вышли из Африки.

Хотя исследование подтверждает теорию о том, что два вида древних людей покинули Африку примерно в одно и то же время, для достижения консенсуса между учеными может потребоваться больше образцов.

Как уже писал Фокус, еще одно исследование предполагает, что Афарский австралопитек не был прямым предком человека, как считалось ранее.

Также Фокус писал о том, впервые ученые записали на камеру, как мотыльки пьют слезы лося. Это лишь второй случай, когда ученые наблюдали, как ночные бабочки пьют слезы животных за пределами тропических регионов. Но впервые было зафиксировано, как мотыльки пьют лосиные слезы.