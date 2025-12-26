Кішку з плоскою головою, яку не бачили 30 років, виявлено в Таїланді (відео)

Ці хижі тварини вважалися, можливо, вимерлими, адже їх не бачили з 1995 року.

Учені вперше за 30 років виявили на півдні Таїланду суматранську кішку або кішку з плоскою головою (Prionailurus planiceps). Ці хижаки отримали свою назву тому, що мають широку пласку голову. За допомогою фотопасток вченим вдалося вперше виявити і зняти на відео рідкісних кішок, які перебувають під загрозою зникнення. Вважалося, що вони можливо вимерли, але виявилося, що це не так, пише Live Science.

Учені виявили на півдні Таїланду рідкісну кішку з плоскою головою, яку не бачили в цій країні з 1995 року. Ці кішки мешкають у різних місцях у Брунеї, Індонезії та Малайзії, але вважалося, що в Таїланді вони, можливо, вимерли, адже їх не бачили 30 років.

Дослідники кілька років намагалися виявити суматранську кішку в Таїланді і для цього розставляли дистанційні камери в різних місцях. Тепер же їхні зусилля увінчалися успіхом. Фотопастки, розташовані в Заповіднику дикої природи принцеси Сіріндхорн у Таїланді, вперше за 30 років зафіксували кішок із плоскою головою.

Суматранські кішки — це невеликі, нічні тварини, які віддають перевагу життю в густих заростях. Це робить їхній пошук у дикій природі дуже складним, і навіть зафіксувати їх на дистанційні камери є непростим завданням.

Ці кішки мають перетинчасті лапи, що дають їм змогу пересуватися заболоченою місцевістю в лісах, де, як вважається, цей вид здебільшого полює на рибу. Але вчені дуже мало знають про їхнє життя. Ця загадкова кішка є найменшою в Південно-Східній Азії, важить близько 2 кілограмів, менша, ніж домашня кішка, і рідко трапляється на очі людям.

Понад 10 років суматранські кішки вважаються видом, який перебуває під загрозою зникнення. Головною загрозою для них є втрата звичайних місць проживання через діяльність людини, а також як надмірний вилов риби людьми.

За словами вчених, фотопастки сфотографували кілька кішок із плоскою головою, зокрема самку з дитинчам, що свідчить про те, що вони не тільки мешкають на півдні Таїланду, а й розмножуються в цьому регіоні.

За оцінками вчених, у світі налічується приблизно 2500 суматранських кішок.

