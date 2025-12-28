Тайна загадочного моста, который 13 лет ставил водителей в тупик, наконец-то раскрыта (фото)

Странное сооружение, напоминающее сетку для бадминтона, установлено на трассе A470 в северном Уэльсе. Сетка натянута через 7,3-метровый участок дороги и постоянно вызывает любопытство у недоумевающих водителей.

Устав от неопределенности относительно причины появления этой конструкции, местная жительница обратилась за помощью к социальным сетям в поисках объяснений. Об этом пишет британское издание Daily Star.

"Каждый раз, когда я еду в ту сторону, я думаю, что это такое", — призналась женщина.

Как выяснилось, постройка оказалось "мостом" для летучих мышей и была возведена в 2012 году строительной фирмой Alun Griffith. Объект являлся частью серии природоохранных мер, принятых в рамках проекта модернизации трассы стоимостью 7,3 млн фунтов стерлингов, то есть примерно 408,8 млн гривен. Цель заключалась в том, чтобы побудить животных летать на больших высотах, сократив количество столкновений с транспортными средствами.

Відео дня

В теории, летучие мыши, используя сонарную навигацию, должны распознавать эти "мосты" как линейные элементы, похожие крону деревьев или кустарники, вдоль которых они передвигаются. Однако эксперты по дикой природе обнаружили, что проект просто не сработал как предполагалось.

Летучие мыши Фото: Из открытых источников

Вместо того чтобы принимать мосты за "живую изгородь", летучие мыши продолжали летать на опасной высоте над оживленными дорогами, фактически игнорируя созданные для них "удобства". Группа по охране природы Кембриджского университета заявила, что эти мосты "основаны на вере, а не на науке".

Всего по всей Великобритании было поставлено 15 подобных сооружений.

Напомним, Фокус писал, что в конце сентября в Китае открыли мост Хуацзян, который протянулся через Большой каньон в провинции Гуйчжоу. Строительство конструкции длилось более 3 лет и обошлось в примерно 300 миллионов долларов. Сооружение расположено на высоте 625 метров над рекой Бейпань и считается самым высоким мостом в мире.