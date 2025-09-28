Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли "самый высокий мост в мире" (фото, видео)

Мост Хуацзян в Китае, который называют "самым высоким мостом в мире", официально открыли, что должно существенно упростить жизнь жителям одной из провинций. Строительство конструкции длилось более 3 лет и обошлось в примерно 300 миллионов долларов.

Related video

Мост Хуацзян протянулся через Большой каньон в китайской провинции Гуйчжоу. Он расположен на высоте 625 метров над рекой Бейпань, рассказало издание The Sun.

На высоте 625 метров над рекой Бейпань протянулась современная автомагистраль с двумя полосами движения, а также дополнительной полосой безопасности в обоих направлениях.

Длина подвесного моста составляет 2980 метров. Конструкция состоит из массивных стальных арматурных элементов весом 215 метрических тонн.

Мост Хуацзян стал важной частью автомагистрали, соединяющей два района провинции. Если раньше местным жителям приходилось тратить примерно два часа на то, чтобы пересечь каньон, то благодаря ему теперь это можно осуществить всего в течение двух минут.

The Sun | мост Хуацзян в Китае официально открыли

Строительство моста, которое длилось более 3 лет, требовало не только привлечения значительных средств, но и активное использование современных технологий. Известно, что строители контролировали свою работу с помощью спутников и беспилотных летательных аппаратов, чтобы не допустить ошибок.

Считается, что мост Хуацзян в девять раз выше знаменитого моста Золотые Ворота в Сан-Франциско, а также в два раза выше легендарной Эйфелевой башни в Париже.

Мост Хуацзян: проверка на прочность

В конце августа издание IFLScience сообщало, что перед официальным открытием моста Хуацзян должна состояться тщательная проверка на прочность. В течение нескольких дней инженеры проверяли конструкцию с применением 18,49 и 96 грузовиков с общим весом более 3300 тонн, имитируя различные транспортные потоки. При этом датчики, установленные по всей длине моста, фиксировали нагрузку.

Напомним, в апреле издание IFLScience цитировало слова главного инженера проекта Чжана Шенлиня, который назвал мост Хуацзян невероятным суперпроектом, охватывающим "трещину Земли", а также заявлял, что он продемонстрирует миру инженерные возможности Китая.

26 сентября медиа Interesting Engineering сообщало, что китайская армия роботов растет на 300 000 в год.