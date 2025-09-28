Удвічі вищий за Ейфелеву вежу: у Китаї офіційно відкрили "найвищий міст у світі" (фото, відео)

Міст Хуацзян у Китаї, який називають "найвищим мостом у світі", офіційно відкрили, що має суттєво спростити життя мешканцям однієї з провінцій. Будівництво конструкції тривало понад 3 роки й обійшлося у приблизно 300 мільйонів доларів.

Міст Хуацзян простягнувся через Великий каньйон у китайській провінції Гуйчжоу. Він розташований на висоті 625 метрів над річкою Бейпань, розповіло видання The Sun.

На висоті 625 метрів над річкою Бейпань простягнулася сучасна автомагістраль із двома смугами руху, а також додатковою смугою безпеки в обидвох напрямках.

Довжина підвісного мосту становить 2980 метрів. Конструкція складається з масивних сталевих арматурних елементів вагою 215 метричних тонн.

Міст Хуацзян став важливою частиною автомагістралі, що сполучає два райони провінції. Якщо раніше місцевим мешканцям доводилося витрачати приблизно дві години на те, аби перетнути каньйон, то завдяки йому тепер це можна здійснити лише упродовж двох хвилин.

The Sun | міст Хуацзян у Китаї офіційно відкрили

Будівництво мосту, яке тривало понад 3 роки, вимагало не лише залучення значних коштів, а й активне використання сучасних технологій. Відомо, що будівельники контролювали власну роботу за допомогою супутників та безпілотних літальних апаратів, аби не припуститися помилок.

Вважається, що міст Хуацзян у дев'ять разів вищим за знаменитий міст Золоті Ворота у Сан-Франциско, а також у два рази вищий за легендарну Ейфелеву вежу у Парижі.

Міст Хуацзян: перевірка на міцність

Наприкінці серпня видання IFLScience повідомляло, що перед офіційним відкриттям мосту Хуацзян має відбутися ретельна перевірка на міцність. Упродовж кількох днів інженери перевіряли конструкцію із застосуванням 18,49 і 96 вантажівок із загальною вагою понад 3300 тонн, імітуючи різні транспортні потоки. Натомість датчики, установлені по всій довжині мосту, фіксували навантаження.

Нагадаємо, у квітні видання IFLScience цитувало слова головного інженера проєкту Чжана Шенліня, який назвав міст Хуацзян неймовірним суперпроєктом, що охоплює "тріщину Землі", а також заявляв, що він продемонструє світу інженерні можливості Китаю.

