Найвищий міст у світі над прірвою пройшов перевірку на міцність: яку вагу він витримує

Перед своїм офіційним відкриттям найвищий міст у світі пройшов фінальні випробування міцності. Міцність конструкції перевірили за допомогою навантаження у вигляді 96 вантажівок з вантажем, які проїхали по мосту.

Будівництво найвищого моста у світі, що проходить через Великий каньйон Хуацзян у провінції Гуйчжоу, Китай, розпочалося 2022 року. Він з'єднує райони Лючжи й Аньлун. Незабаром найвищий міст у світі планують відкрити, але перед цим конструкція пройшла суворі випробування під навантаженням у вигляді 96 вантажівок із вантажем, пише IFLScience.

Найвищий міст у світі

Відомо, що довжина підвісного моста становить 2980 метрів, з огляду на те, що міст розташований на висоті 625 метрів над річкою Бейпань — це робить його найвищим мостом у світі, а також найбільшим мостом із прольотом у гірському регіоні. Зазначимо, що міст перетинає Великий каньйон Хуацзян, також відомий як "тріщина в землі", перетворюючи годинну поїздку на мальовничу 90-секундну поїздку каньйоном.

Перевірка на міцність

Офіційне відкриття мосту заплановано на кінець вересня 2025 року, але перед цим було проведено фінальні випробування під навантаженням. Протягом п'яти днів інженери проводили статичні та динамічні випробування за участю 18,49 і 96 вантажівок із загальною вагою понад 3300 тонн.

Під час випробувань імітувалися різні транспортні потоки та розподіл транспортних засобів по мосту, а датчики, встановлені по всій довжині мосту, контролювали навантаження. Під час динамічних випробувань транспортні засоби також рухалися з різною швидкістю і гальмували, щоб краще імітувати звичайні умови руху.

Зазначається, що після завершення будівництва найвищий міст у світі планують оснастити скляною пішохідною доріжкою, а також тут буде дозволено займатися банджі-джампінгом і парапланеризмом. Завдяки висоті мосту і розташуванню в каньйоні, відвідувачі зможуть їздити, ходити або стрибати крізь хмари високо над річкою Бейпань.

За словами дослідників, попри те, що міст стане найвищим у світі за висотою мостового настилу, згідно з Книгою рекордів Гіннесса, де використовуються різні міри для позначення "найвищого" і "найвищого" моста, він не буде найвищим. Висота вимірюється від найвищої точки моста, включно з опорними конструкціями, до найнижчої відкритої частини. Чинний світовий рекорд за висотою моста — віадук Мійо у Франції.

