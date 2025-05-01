Метро в скелях і підвісні мости: яке найбільше і найбільш густонаселене місто у світі

Попри те, що місто займає площу, порівнянну з площею Ірландії або Австрії, а населення мегаполіса становить неймовірні 32 мільйони осіб. Однак дослідники попереджають, що ви, ймовірно, ніколи не чули про цей населений пункт раніше.

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Про це пише IFLScience.

Якщо подумати про найбільше місто на Землі, на думку, ймовірно, прийде Нью-Йорк. Це непогана здогадка, тому що населення мегаполіса становить понад 8 мільйонів осіб, що робить Нью-Йорк найбільш густонаселеним місцем у США, проте не в усьому світі.

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Статистика показує, що насправді всі, крім трьох із 20 найбільш густонаселених міст світу, розташовані в Азії. Кому ж належить лідерство?

Найбільше місто на Землі

Чунцин — місто в Китаї, розташоване в місці злиття річки Цзялін і могутньої Янцзи. За словами архітектурного і дизайнерського критика Олієра Вейнрайта, Чунцин — мегаполіс, де квартали чіпляються за скелі, з'єднані надземними дорогами, розташованими на висоті 20-го поверху. Лінії метро тут виходять із тунелів у горах, а потім пірнають у середину житлових хмарочосів, що виростають зі стрімких схилів.

За словами мандрівника, щоб дістатися до місця всього за кілька кварталів від точки, йому довелося підійматися крутими сходами, які ведуть до підземних ескалаторів, а потім скористатися ліфтами, що підіймаються схилом скелі.

Площа китайського мегаполіса становить понад 82 400 квадратних кілометрів, що приблизно еквівалентно площі Ірландії або Австрії. Він також більший за озеро Верхнє. Ба більше, мандрівники зазначають, що в Чунціні будь-яка карта "виявляється майже марною", оскільки місто побудоване на низці неймовірно крутих гірських схилів і долин. По суті, оцінити мегаполіс можна лише в трьох змінах.

Населення міста Чунцін сьогодні становить 32 мільйони Фото: Wikipedia

32 мільйони жителів і це число зростає

Територія Чунціна велика, але насправді не така велика, як стверджується: величезна територія охоплює великі сільські райони, загальний розмір яких приблизно в 14 разів перевищує розмір основної міської зони.

Утім, попри те, що міська територія Чунціна набагато менша, ніж саме місто, в ній проживає понад 70% населення. Утім, китайський мегаполіс не завжди був таким великим. За словами дослідників, історія Чунціна налічує понад 3000 років, але він лише нещодавно здобув репутацію міста, що порушує кордони.

Стрімке зростання мегаполіса зовсім не було випадковістю: 1968 року Китай став на шлях реформ і ця трансформація була спрямована на те, щоб перетворити країну на наддержаву. На той момент населення Чунціна вже становило близько 2,3 мільйона осіб, а потім почалося стрімке зростання:

до 1979 року вона збільшилася до близько 6,3 мільйона осіб;

до 1983 року — 13,9 мільйона осіб;

до 1997 року — майже 28,8 мільйона осіб.

Швидкість зростання населення дещо сповільнилася, але все ж не припинилася зовсім — сьогодні в місті проживає понад 32 мільйони людей, що робить його найбільшим і найбільш густонаселеним містом у світі.

Фото міста Чунцин 1944 року Фото: Wikipedia

Цікаво, що сьогодні всі шість найбільших міст світу розташовані в Китаї, і немає жодних ознак уповільнення.

Раніше Фокус писав про те, де розташований найвищий міст, що "обіймає" тріщину Землі.