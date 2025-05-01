Метро в скалах и подвесные мосты: какой самый большой и густонаселенный город в мире

Несмотря на то, что город занимает площадь соизмеримую с площадью Ирландии или Австрии, а население мегаполиса составляет невероятные 32 миллиона человек. Однако исследователи предупреждают, что вы, вероятно, никогда не слышали об этом населенном пункте ранее.

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Об этом пишет IFLScience.

Если подумать о самом большом городе на Земле, на ум, вероятно, придет Нью-Йорк. Это неплохая догадка, так как население мегаполиса составляет более 8 миллионов человек, что делает Нью-Йорк самым густонаселенным местом в США, однако не во всем мире.

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Статистика показывает, что на самом деле все, кроме трех из 20 самых густонаселенных городов мира находятся в Азии. Кому же принадлежит лидерство?

Самый большой город на Земле

Чунцин — город в Китае, расположенный в месте слияния реки Цзялин и могучей Янцзы. По словам архитектурного и дизайнерского критика Олиера Уэйнрайта, Чунцин — мегаполис, где кварталы цепляются за скалы, соединенные надземными дорогами, расположенными на высоте 20-го этажа. Линии метро здесь выходят из туннелей в горах, а затем ныряют в середину жилых небоскребов, вырастающих из отвесных склонов.

По словам путешественника, чтобы добраться до места всего в нескольких квартал от точки, ему пришлось подниматься по крутым лестницам, ведущим к подземным эскалаторам, а затем воспользоваться лифтами, которые поднимаются по склону скалы.

Площадь китайского мегаполиса составляет более 82 400 квадратных километров, что примерно эквивалентно площади Ирландии или Австрии. Он также больше озера Верхнее. Более того, путешественники отмечают, что в Чунцине любая карта "оказывается почти бесполезной", так как город построен на череде невероятно крутых горных склонов и долин. По сути, оценить мегаполис можно лишь в трех изменениях.

Население города Чунцин сегодня составляет 32 миллиона Фото: Wikipedia

32 миллиона жителей и это число растет

Территория Чунцин велика, но на самом деле не такая большая, как утверждается: огромная территория охватывает обширные сельские районы, общий размер которых примерно в 14 раз превышает размер основной городской зоны.

Впрочем, несмотря на то, что городская территория Чунцина намного меньше, чем сам город, в ней проживает более 70% населения. Впрочем, китайский мегаполис не всегда был таким большим. По словам исследователей, история Чунцина насчитывает более 3000 лет, но он лишь недавно обрел репутацию города, нарушающего границы.

Стремительный рост мегаполиса вовсе не был случайностью: в 1968 году Китай встал на путь реформ и эта трансформация была направлена на то, чтобы превратить страну в сверхдержаву. На тот момент население Чунцина уже составляло около 2,3 миллиона человек, а затем начался стремительный рост:

к 1979 году оно увеличилось до около 6,3 миллиона человек;

к 1983 году — 13,9 миллиона человек;

к 1997 году — почти 28,8 миллиона человек.

Скорость роста населения несколько замедлилась, но все же не прекратилась совсем — сегодня в городе проживает более 32 миллионов человек, что делает его самым большим и густонаселенным городом в мире.

Фото города Чунцин 1944 года Фото: Wikipedia

Любопытно, что сегодня все шесть крупнейших городов мира находятся в Китае, и нет никаких признаков замедления.

Ранее Фокус писал о том, где находится самый высокий мост, "обнимающий" трещину Земли.