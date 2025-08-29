Самый высокий мост в мире над пропастью прошел проверку на прочность: какой вес он выдерживает

Перед своим официальным открытием самый высокий мост в мире прошел финальные испытания прочности. Прочность конструкции проверили с помощью нагрузки в виде 96 грузовиков с грузом, которые проехали по мосту.

Строительство самого высокого моста в мире, проходящего через Большой каньон Хуацзян в провинции Гуйчжоу, Китай, началось в 2022 году. Он соединяет районы Лючжи и Аньлун. В скором времени самый высокий мост в мире планируют открыть, но перед этим конструкция прошла суровые испытания под нагрузкой в виде 96 грузовиков с грузом, пишет IFLScience.

Самый высокий мост в мире

Известно, что длина подвесного моста составляет 2980 метров, учитывая, что мост находится на высоте в 625 метров над рекой Бэйпань – это делает его самым высоким мостом в мире, а также самым большим мостом с пролетом в горном регионе. Отметим, что мост пересекает Большой каньон Хуацзян, также известный как "трещина в земле", превращая часовую поездку в живописную 90-секундную поездку по каньону.

Проверка на прочность

Официальное открытие моста запланировано на конец сентября 2025 года, но перед этим были проведены финальные испытания под нагрузкой. В течение пяти дней инженеры проводили статические и динамические испытания с участием 18,49 и 96 грузовиков с общим весом более 3300 тонн.

В ходе испытаний имитировались различные транспортные потоки и распределение транспортных средств по мосту, а датчики, установленные по всей длине моста, контролировали нагрузки. В ходе динамических испытаний транспортные средства также двигались с разной скоростью и тормозили, чтобы лучше имитировать обычные условия движения.

Отмечается, что после завершения строительства самый высокий мост в мире планируют оснастить стеклянной пешеходной дорожкой, а также здесь будет позволено заниматься банджи-джампингом и парапланеризмом. Благодаря высоте моста и расположению в каньоне, посетители смогут ездить, ходить или прыгать сквозь облака высоко над рекой Бэйпань.

По словам исследователей, несмотря на то, что мост станет самым высоким в мире по высоте мостового настила, согласно Книге рекордом Гиннесса, где используются разные меры для обозначения "самого высокого" и "самого высокого" моста, он не будет самым высоким. Высота измеряется от самой высокой точки моста, включая несущие конструкции, до самой нижней открытой части. Действующий мировой рекорд по высоте моста — виадук Мийо во Франции.

