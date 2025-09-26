Залишила США далеко позаду: китайська армія роботів зростає на 300 000 за рік

Згідно зі звітом Міжнародної федерації робототехніки, Китай обігнав США та весь світ у виробництві та використанні роботів на заводах.

Пекін закріпив свою позицію лідера ринку, запустивши майже 300 000 нових роботів впродовж року. В результаті загальна кількість роботів, що працюють на заводах в Китаї, перевищила 2 мільйони, повідомляє Interesting Engineering.

Для порівняння, на американських підприємствах за цей час було запущено лише 34 000 роботів. Загалом, сьогодні на заводах у Китаї працює вп'ятеро більше роботів, ніж у США.

Також повідомляється, що до 2024 року на китайських заводах домінували імпортні роботи. Однак дані за 2024 вже свідчать, що три з п’яти роботів, які працюють на виробництві, виготовлені в Китаї.

Головний аналітик дослідницької фірми Omdia Ліан Чже Су зазначила, що цей прорив був не випадковістю, а результатом системної та послідовної політики Китаю.

Так, у 2015 році Пекін представив кампанію "Зроблено в Китаї 2025", направлену на домінування в індустрії робототехніки шляхом зменшення її залежності від імпортних товарів. Китайські компанії отримували майже необмежені позики від державних банків за дуже низькими процентними ставками.

У 2021 році уряд також представив детальний план розширення використання роботів у рамках своєї десятирічної ініціативи. Ключовою частиною цієї ініціативи була автоматизація виробництва.

Нагадаємо, Франція планує до 2027 року інтегрувати бойових роботів у свою армію, а до 2040 року — створити повністю роботизовану армію.