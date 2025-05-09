Дрони і роботи: як Франція готує свою "армію майбутнього" на основі українського досвіду

До 2027 року у французькій армії з'являться бойові роботи, а до 2040-го — французи планують створити повністю роботизовану армію.

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Про це повідомляє interestingengineering.com.

Як зазначає видання, поки багато країн лише обговорюють можливість використання роботів у бойових діях, Франція вже розробила "дорожню карту" для досягнення цієї мети.

Кілька джерел, зокрема високопоставлені військові чиновники і представники оборонного сектору країни, зазначають, що Франція йде до мети домогтися до 2040 року впровадження готових для боїв роботизованих систем. Цей графік був підтверджений під час третьої ітерації проєкту Collaboration Homme-Machine (CoHoMa), спрямованого на інтеграцію роботизованих платформ у майбутні силові структури.

Перші бойові роботи — вже найближчими роками

Генерал Бруно Барац, командувач майбутніми бойовими програмами французької армії, заявив, що оперативні можливості наземних роботів можуть стати доступними для передових підрозділів протягом трьох років.

"Ми розраховуємо, що задовго до 2040 року розгорнемо вдосконалені системи, що мають практичну цінність, у наших бойових підрозділах", — сказав Барац, підкресливши актуальність і терміновість нинішніх зусиль із розробки.

У нещодавніх випробуваннях у рамках CoHoMa, що проходили на випробувальному полігоні неподалік Парижа, брали участь автономні платформи, оснащені різноманітними рішеннями для мобільності, ногами, колесами і гусеничними системами, які маневрують пересіченою місцевістю і долають штучні перешкоди.

Цим машинам було доручено різні імітації поля бою, включно з обходом імпровізованих пасток, проведенням розвідки місцевості та утриманням позиції в умовах уявного противника.

Досвід України — це база

Учасники конкурсу CoHoMa наголосили на необхідності перенесення робототехніки з лабораторій у реальні умови.

Хоча наземні випробування робототехніки офіційно розпочалися 2021 року, на темпи і напрямок розроблення істотно вплинули уроки, витягнуті з триваючої війни в Україні, — адже ця війна показала важливість ролі недорогих безпілотних літальних апаратів у розвідувальних і бойових операціях.

Один із прототипів, представлений французьким оборонним підрядником Thales, мав вбудовану функцію запуску дронів, що давало змогу наземному роботу запускати розвідувальний БПЛА для картографування місцевості та завчасного виявлення небезпек.

Такі гібридні рішення підкреслюють зростаючий інтерес до багатопрофільної робототехнічної інтеграції повітряних і наземних компонентів.

Також Фокус писав, що в Китаї створюють підводні дрони, причому для удосконалення їхніх характеристик використовує спостереження за скатами.