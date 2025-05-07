У Китаї створюють підводні дрони: у чому їхня особливість і яку небезпеку вони несуть

Вчені з Північно-Західного політехнічного університету та його Інституту Нінбо в Китаї знайшли спосіб поліпшити характеристики підводних безпілотних апаратів, досліджуючи поведінку скатів-мант.

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Як зазначають науковці, скати-манти є одними з наймайстерніших плавців, а їхнє велике співвідношення сторін корисне для створення великої підйомної сили порівняно з опором.

"Оскільки завдання підводних операцій стають дедалі складнішими і часто потребують кількох підводних апаратів для виконання групових операцій, необхідно черпати натхнення з групового плавання організмів, щоб спрямовувати формування підводних апаратів", — сказав дослідник Пенчен Гао.

Ґрунтуючись на реальних фотографіях, дослідники вивчили різні формації з трьох скатів: у тандемі, у трикутній конфігурації, коли одна манта попереду веде двох інших, і у зворотній трикутній конфігурації, коли одна манта слідує за двома іншими.

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Вони визначили, що тандемна побудова значно збільшує тягу тільки для середньої особини, чия продуктивність безпосередньо визначає продуктивність усієї групи. Обидві трикутні побудови призводять до загального зниження ефективності порівняно з одиночним плавцем.

Очікується, що ці дані можуть допомогти оптимізувати майбутні підводні дрони, які працюватимуть у групах.

Нагадаємо, Китай спустив воду високошвидкісний підводний безпілотник Blue Whale, який може працювати автономно в дуже складних океанських умовах.

Також повідомлялося, що британська компанія SubSea Craft (SSC) представила в Портсмуті безпілотне надводне судно MARS для військових цілей.