В Китае создают подводные дроны: в чем их особенность и какую опасность они несут

Ученые из Северо-Западного политехнического университета и его Института Нинбо в Китае нашли способ улучшить характеристики подводных беспилотных аппаратов, исследуя поведение скатов-мант.

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Детали исследования раскрыты в пресс-релизе на портале EurekAlert!.

Как отмечают ученые, скаты-манты являются одними из самых искусных пловцов, а их большое соотношение сторон полезно для создания большой подъемной силы по сравнению с сопротивлением.

"Поскольку задачи подводных операций становятся все более сложными и часто требуют нескольких подводных аппаратов для выполнения групповых операций, необходимо черпать вдохновение из группового плавания организмов, чтобы направлять формирования подводных аппаратов", — сказал исследователь Пэнчэн Гао.

Основываясь на реальных фотографиях, исследователи изучили различные формации из трех скатов: в тандеме, в треугольной конфигурации, когда одна манта впереди ведет двух других, и в обратной треугольной конфигурации, когда одна манта следует за двумя другими.

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Они определили, что тандемное построение значительно увеличивает тягу только для средней особи, чья производительность напрямую определяет производительность всей группы. Оба треугольных построения приводят к общему снижению эффективности по сравнению с одиночным пловцом.

Ожидается, что эти данные могут помочь оптимизировать будущие подводные дроны, которые будут работать в группах.

Напомним, Китай спустил воду высокоскоростной подводный беспилотник Blue Whale, который может работать автономно в очень сложных океанских условиях.

Также сообщалось, что британская компания SubSea Craft (SSC) представила в Портсмуте беспилотное надводное судно MARS для военных целей.