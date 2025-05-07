В Китае создают подводные дроны: в чем их особенность и какую опасность они несут
Ученые из Северо-Западного политехнического университета и его Института Нинбо в Китае нашли способ улучшить характеристики подводных беспилотных аппаратов, исследуя поведение скатов-мант.
Детали исследования раскрыты в пресс-релизе на портале EurekAlert!.
Как отмечают ученые, скаты-манты являются одними из самых искусных пловцов, а их большое соотношение сторон полезно для создания большой подъемной силы по сравнению с сопротивлением.
"Поскольку задачи подводных операций становятся все более сложными и часто требуют нескольких подводных аппаратов для выполнения групповых операций, необходимо черпать вдохновение из группового плавания организмов, чтобы направлять формирования подводных аппаратов", — сказал исследователь Пэнчэн Гао.
Основываясь на реальных фотографиях, исследователи изучили различные формации из трех скатов: в тандеме, в треугольной конфигурации, когда одна манта впереди ведет двух других, и в обратной треугольной конфигурации, когда одна манта следует за двумя другими.
Они определили, что тандемное построение значительно увеличивает тягу только для средней особи, чья производительность напрямую определяет производительность всей группы. Оба треугольных построения приводят к общему снижению эффективности по сравнению с одиночным пловцом.
Ожидается, что эти данные могут помочь оптимизировать будущие подводные дроны, которые будут работать в группах.
Напомним, Китай спустил воду высокоскоростной подводный беспилотник Blue Whale, который может работать автономно в очень сложных океанских условиях.
Также сообщалось, что британская компания SubSea Craft (SSC) представила в Портсмуте беспилотное надводное судно MARS для военных целей.