Дроны и роботы: как Франция готовит свою "армию будущего" на основе украинского опыта

К 2027 году во французской армии появятся боевые роботы, а к 2040-иу – французы планируют создать полностью роботизированную армию.

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Об этом сообщает interestingengineering.com.

Как отмечает издание, пока многие страны лишь обсуждают возможность использования роботов в боевых действиях, Франция уже разработала «дорожную карту» для достижения этой цели.

Несколько источников, в том числе высокопоставленные военные чиновники и представители оборонного сектора страны, отмечают, что Франции идёт к цели добиться к 2040 году внедрения готовых для боев роботизированных систем. Этот график был подтвержден в ходе третьей итерации проекта Collaboration Homme-Machine (CoHoMa), направленного на интеграцию роботизированных платформ в будущие силовые структуры.

Первые боевые роботы – уже в ближайшие годы

Генерал Бруно Барац, командующий будущими боевыми программами французской армии, заявил, что оперативные возможности наземных роботов могут стать доступны для передовых подразделений в течение трех лет.

«Мы рассчитываем, что задолго до 2040 года развернем усовершенствованные системы, имеющие практическую ценность, в наших боевых подразделениях», — сказал Барац, подчеркнув актуальность и срочность нынешних усилий по разработке.

В недавних испытаниях в рамках CoHoMa, проходивших на испытательном полигоне неподалеку от Парижа, участвовали автономные платформы, оснащенные разнообразными решениями для мобильности, ногами, колесами и гусеничными системами, маневрирующие по пересеченной местности и преодолевающие искусственные препятствия.

Этим машинам были поручены различные имитации поля боя, включая обход импровизированных ловушек, проведение разведки местности и удержание позиции в условиях воображаемого противника.

Опыт Украины – это база

Участники конкурса CoHoMa подчеркнули необходимость переноса робототехники из лабораторий в реальные условия.

Хотя наземные испытания робототехники официально начались в 2021 году, на темпы и направление разработки существенное влияние оказали уроки, извлеченные из продолжающейся войны в Украине, – ведь эта война показала важность роли недорогих беспилотных летательных аппаратов в разведывательных и боевых операциях.

Один из прототипов, представленный французским оборонным подрядчиком Thales, имел встроенную функцию запуска дронов, что позволяло наземному роботу запускать разведывательный БПЛА для картографирования местности и заблаговременного обнаружения опасностей.

Подобные гибридные решения подчеркивают растущий интерес к многопрофильной робототехнической интеграции воздушных и наземных компонентов.

Также Фокус писал, что в Китае создают подводные дроны, причём для усовершенствования их характеристик использует наблюдениям за скатами.