Повстання машин: працівник Tesla стверджує, що на нього напав робот й вимагає 44 млн доларів

Робототехнік Пітер Гінтердоблер подає до суду на компанію Tesla, стверджуючи що його травмував некерований робот на заводі у Фремонті, штат Каліфорнія.

В результаті інциденту 50-річний чоловік отримав тяжкі травми та потребує вартісного лікування. Відповідачами у позові названі Tesla та фірма-виробник робототехніки FANUC, пише The Independent.

Згідно з позовною заявою, потерпілий допомагав інженеру розбирати робота, якого перемістили зі звичайного місця на виробничій лінії Model 3. Поки інженер намагався зняти двигун біля основи робота, рука робота раптово відірвалась та ударила Гінтердоблера з великою силою.

Позивач стверджує, що в результаті удару впав та втратив свідомість. За його словами, на лікування вже довелося витратити 1 мільйон доларів. Майбутні медичні витрати оцінюються у щонайменше 6 мільйонів доларів.

Загалом чоловік вимагає 20 мільйонів доларів компенсації за біль, страждання та незручності, 10 мільйонів доларів за емоційні переживання, 1 мільйон доларів за втрату нинішнього заробітку, плюс 8 мільйонів доларів за втрату майбутньої працездатності, а також 5 мільйонів доларів за втрату побутових послуг у минулому та майбутньому. За словами адвоката цифри можуть змінюватися.

За версією Гінтердоблера, робота розмістили в "місці, не призначеному для такого обладнання". Він також стверджує, що Tesla відмовила йому в доступі до відеозаписів інциденту, незважаючи на неодноразові запити. Tesla та FANUC ще не надали офіційних відповідей на звинувачення Гінтердоблера.

