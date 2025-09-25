Восстание машин: работник Tesla утверждает, что на него напал робот и требует 44 млн долларов

Робототехник Питер Гинтердоблер подает в суд на компанию Tesla, утверждая что его травмировал неуправляемый робот на заводе во Фремонте, штат Калифорния.

В результате инцидента 50-летний мужчина получил тяжелые травмы и нуждается в дорогостоящем лечении. Ответчиками в иске названы Tesla и фирма-производитель робототехники FANUC, пишет The Independent.

Согласно исковому заявлению, потерпевший помогал инженеру разбирать робота, которого переместили с обычного места на производственной линии Model 3. Пока инженер пытался снять двигатель у основания робота, рука робота внезапно оторвалась и ударила Гинтердоблера с большой силой.

Истец утверждает, что в результате удара упал и потерял сознание. По его словам, на лечение уже пришлось потратить 1 миллион долларов. Будущие медицинские расходы оцениваются в не менее 6 миллионов долларов.

В целом мужчина требует 20 миллионов долларов компенсации за боль, страдания и неудобства, 10 миллионов долларов за эмоциональные переживания, 1 миллион долларов за потерю нынешнего заработка, плюс 8 миллионов долларов за потерю будущей работоспособности, а также 5 миллионов долларов за потерю бытовых услуг в прошлом и будущем. По словам адвоката цифры могут меняться.

По версии Гинтердоблера, робота разместили в "месте, не предназначенном для такого оборудования". Он также утверждает, что Tesla отказала ему в доступе к видеозаписям инцидента, несмотря на неоднократные запросы. Tesla и FANUC еще не предоставили официальных ответов на обвинения Гинтердоблера.

