Мужчина захотел обмануть робота-продавца, но дальше произошло неожиданное (видео)

Один мужчина во время посещения развлекательной локации решил подколоть робота-продавца, который раздавал посетителям попкорн. Машина решила ответить "любезностью" на действия туриста, чем развеселила сеть.

Related video

Сам мужчина после ответа робота не сдержал смеха и понял, что ему отплатить его же монетой, как это видно на ролике в Reddit.

Видео с действиями робота стало вирусным — набрало почти 20 тыс. реакций. На кадрах можно заметить, что мужчина азиатской внешности находится вблизи лотка, где робот раздает всем гостям попкорн.

"Не пранкуй над Оптимусом Праймом. Потому что Оптимус Прайм пошутит над тобой", — говорится в подписи ролика.

Посетитель решил "подколоть" машину — он протянул руку с пустым пакетом, но потом резким движением отдернул руку. Сначала "продавец" за прилавком потянулся за пакетом, но потом остановился, ожидая когда турист отдаст ему пакет.

После розыгрыша робот наполнил бумажный пакет снеком, а когда уже возвращал его владельцу, то неожиданно повторил трюк гостя — в точности именно так, как это было несколько секунд назад.

Мужчина понял, что машина тоже ловко его разыграла, и оценил этот жест. После поступка робота, посетитель рассмеялся и поблагодарил за вкусности.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному ролику, пользователи не сдерживались от смеха с курьезной ситуации. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Не дразни Оптимуса Прайма. Ты видел, что будет дальше?";

"Лол, чувак, радуйся, что тебе еще повезло";

"У Скайнета тоже есть чувство юмора";

"Когда робот оказался хитрее человека";

"Я читал, что эти роботы управляются людьми. Так что оператор решил отплатить хитрому клиенту".

Ранее Фокус рассказывал, как робота-гуманоида обвинили в домогательствах к журналистке. Мухаммед неожиданно протянул руку и без разрешения коснулся спины репортера телеканала Al Arabiya.

Впоследствии стало известно, что робот поступил в ВУЗ и стал звездой сети. Его приняли на докторскую программу по драматургии и кино в Шанхайскую театральную академию (STA).