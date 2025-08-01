Робот-"красавчик" с ИИ поступил в ВУЗ и стал звездой сети: что он будет изучать (фото)

В Китае человекоподобный робот с искусственным интеллектом впервые поступил в высшее учебное заведение. Его приняли на докторскую программу по драматургии и кино в Шанхайскую театральную академию (STA).

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Робот по имени Xueba 01 будет проходить четырехлетнюю программу, сосредоточившись на традиционной китайской опере. Он уже получил виртуальный студенческий билет, а его наставником является известный шанхайский художник и профессор Ян Цинцин, сообщает SCMP.

Как объясняют в издании, "Сюэба" — это популярный китайский сленговый термин, означающий отличника, известного своими высокими оценками и глубокими знаниями. Сам Xueba 01 называет себя "художником с искусственным интеллектом".

Сюэба 01 Фото: Handout

По словам разработчиков, гуманоидный робот выглядит как "красивый взрослый мужчина" и общается на мандаринском языке. Силиконовая кожа также позволяет ему правдоподобно воспроизводить человеческую мимику. Рост робота составляет 1,75 м, а вес — около 30 кг.

Шанхайская театральная академия официально приняла Xueba 01 на свою докторскую программу во время Всемирной конференции по искусственному интеллекту. Робот будет изучать такие дисциплины, как сценическое мастерство, написание сценариев и сценография, а также технические темы, такие как управление движениями и генерация речи.

Сюэба 01 Фото: SCMP

Сообщается, что Xueba 01 собирается найти друзей, общаться о сценариях, помогать оттачивать танцевальные движения и даже воспроизводить успокаивающий белый шум, когда его одногруппники будут чувствовать себя подавленными.

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Новость о поступлении первого робота в ВУЗ вызвала бурные обсуждения, однако не все восприняли ее положительно. К примеру один студент STA отметил, что китайской опере нужны богатая мимика и уникальный голос, что вряд ли присуще роботу.

"Если я не закончу обучение, мою систему и данные могут понизить или удалить. Профессор Ян сказал, что если я не закончу свою докторскую диссертацию, они передадут меня в музей. Звучит тоже довольно круто. По крайней мере, я буду частью истории искусства!" — в шутку ответил на критику Xueba 01.

Напомним, ученые создали искусственную сенсорную нервную систему на основе полупроводников, что позволяет роботам различать опасные и безопасные стимулы, как это делают живые организмы.

Фокус также сообщал, что в Пекине состоялся первый в мире футбольный матч, в котором участвовали роботы-гуманоиды, которыми управлял искусственный интеллект.