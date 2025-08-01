Робот-"красунчик" зі ШІ вступив до ВНЗ і став зіркою мережі: що він буде вивчати (фото)

В Китаї людиноподібний робот зі штучним інтелектом вперше вступив до вищого навчального закладу. Його прийняли на докторську програму з драматургії та кіно в Шанхайську театральну академію (STA).

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Робот на ім’я Xueba 01 буде проходити чотирирічну програму, зосередившись на традиційній китайській опері. Він вже отримав віртуальний студентський квиток, а його наставником є відомий шанхайський митець і професор Ян Цінцін, повідомляє SCMP.

Як пояснюють у виданні, "Сюеба" — це популярний китайський сленговий термін, що означає відмінника, відомого своїми високими оцінками та глибокими знаннями. Сам Xueba 01 називає себе "художником зі штучним інтелектом".

Xueba 01 Фото: Handout

За словами розробників, гуманоїдний робот виглядає як "гарний дорослий чоловік" та спілкується мандаринською мовою. Силіконова шкіра також дозволяє йому правдоподібно відтворювати людську міміку. Зріст робота становить 1,75 м, а вага — близько 30 кг.

Шанхайська театральна академія офіційно прийняла Xueba 01 на свою докторську програму під час Всесвітньої конференції зі штучного інтелекту. Робот вивчатиме такі дисципліни, як сценічна майстерність, написання сценаріїв та сценографія, а також технічні теми, такі як керування рухами та генерація мови.

Xueba 01 Фото: SCMP

Повідомляється, що Xueba 01 збирається знайти друзів, спілкуватися про сценарії, допомагати відточувати танцювальні рухи і навіть відтворювати заспокійливий білий шум, коли його одногрупники будуть почуватися пригніченими.

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Новина про вступ першого робота до ВНЗ викликала бурхливі обговорення, однак не всі сприйняли її позитивно. До прикладу один студент STA зазначив, що китайській опері потрібні багата міміка та унікальний голос, що навряд чи притаманно роботу.

"Якщо я не закінчу навчання, мою систему та дані можуть понизити або видалити. Професор Ян сказав, що якщо я не закінчу свою докторську дисертацію, вони передадуть мене музею. Звучить теж досить круто. Принаймні, я буду частиною історії мистецтва!" — жартома відповів на критику Xueba 01.

Нагадаємо, вчені створили штучну сенсорну нервову систему на основі напівпровідників, що дає змогу роботам розрізняти небезпечні та безпечні стимули, як це роблять живі організми.

Фокус також повідомляв, що у Пекіні відбувся перший у світі футбольний матч, в якому брали участь роботи-гуманоїди, якими керував штучний інтелект.