Використовували ШІ: в Китаї вперше провели футбольний матч між роботами-гуманоїдами (відео)

У Пекіні відбувся перший у світі футбольний матч, в якому брали участь роботи-гуманоїди, якими керував штучний інтелект.

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Гра тривала два тайми по 10 хвилин та завершилася з рахунком 5:3, а рухи гуманоїдів контролювали вбудовані алгоритми, пише китайське видання Sina.

Гравці постійно падали один на одного, а після кожного голу роботи здіймали кулаки вгору.

У змаганнях брали участь кілька команд провідного університету Цінхуа, а також Пекінського університету інформаційних наук і технологій. Перемогу здобула одна з команд Цінхуа під назвою Vulcan.

Попри непевність, футболісти-роботи у Пекіні продемонстрували вміння орієнтуватися у просторі завдяки камерам і датчикам. Вони могли розпізнавати м’яч на відстані до 18 метрів з точністю 90%.

Роботи також ідентифікували ворота, поле, розмітку та суперників, приймаючи ігрові рішення на основі цих даних — ці технологічні вдосконалення свідчать про значний прогрес.

"Такі демонстрації з гуманоїдами покликані перш за все надихати уяву людей. Існуватимуть тисячі типів роботів і сотні тисяч (а може, й мільйони) варіантів їхнього застосування", — сказав засновник і генеральний директор каліфорнійського стартапу Dexterity, Inc Самір Менон.

Роботи-футболісти використовували методи штучного інтелекту, зокрема глибинне навчання з підкріпленням — складну систему, засновану на випробуваннях і помилках у численних змодельованих ситуаціях, — щоб приймати рішення в реальному часі: пасувати, вести м’яча, бити по воротах чи передбачати рух товариша по команді.

Зазначається, що гуманоїдний футбольний матч став своєрідною репетицією перед Всесвітніми іграми роботів-гуманоїдів, які Китай прийматиме 15–17 серпня 2025 року в Пекіні. У програмі — 11 видів спорту, включно з гімнастикою, легкою атлетикою та футболом.

Нагадаємо, для ЗСУ створили бойового наземного робота з кулеметом.

Фокус також писав про те, що у Китаї гуманоїдні роботи вперше зіткнулися на рингу у бою.