Использовали ИИ: в Китае впервые провели футбольный матч между роботами-гуманоидами (видео)

В Пекине состоялся первый в мире футбольный матч, в котором участвовали роботы-гуманоиды, которыми управлял искусственный интеллект.

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Игра длилась два тайма по 10 минут и завершилась со счетом 5:3, а движения гуманоидов контролировали встроенные алгоритмы, пишет китайское издание Sina.

Игроки постоянно падали друг на друга, а после каждого гола роботы поднимали кулаки вверх.

В соревнованиях участвовали несколько команд ведущего университета Цинхуа, а также Пекинского университета информационных наук и технологий. Победу одержала одна из команд Цинхуа под названием Vulcan.

Несмотря на неуверенность, футболисты-роботы в Пекине продемонстрировали умение ориентироваться в пространстве благодаря камерам и датчикам. Они могли распознавать мяч на расстоянии до 18 метров с точностью 90%.

Роботы также идентифицировали ворота, поле, разметку и соперников, принимая игровые решения на основе этих данных — эти технологические усовершенствования свидетельствуют о значительном прогрессе.

"Такие демонстрации с гуманоидами призваны прежде всего вдохновлять воображение людей. Будут существовать тысячи типов роботов и сотни тысяч (а может, и миллионы) вариантов их применения", — сказал основатель и генеральный директор калифорнийского стартапа Dexterity, Inc Самир Менон.

Роботы-футболисты использовали методы искусственного интеллекта, в частности глубинное обучение с подкреплением — сложную систему, основанную на испытаниях и ошибках в многочисленных смоделированных ситуациях, — чтобы принимать решения в реальном времени: пасовать, вести мяч, бить по воротам или предвидеть движение товарища по команде.

Отмечается, что гуманоидный футбольный матч стал своеобразной репетицией перед Всемирными играми роботов-гуманоидов, которые Китай будет принимать 15-17 августа 2025 года в Пекине. В программе — 11 видов спорта, включая гимнастику, легкую атлетику и футбол.

Напомним, для ВСУ создали боевого наземного робота с пулеметом.

Фокус также писал о том, что в Китае гуманоидные роботы впервые столкнулись на ринге в бою.