Особистий робот для кожного: китайська компанія випустила найдешевшого гуманоїда (відео)

Китайська компанія Unitree Robotics представила людиноподібного робота R1, а також продемонструвала деякі з його можливостей на відео.

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Вартість робота Unitree R1 становить всього 5 900 доларів США, що робить його доступним для індивідуальних споживачів, пише газета South China Morning Post (SCMP). Наразі це найдешевший робот у лінійці Unitree.

Робот Unitree R1

Для порівняння, попередні моделі, G1 та H1, коштують 13 800 доларів та 90 800 доларів відповідно. Також очікується, що собівартість робота Optimus від Tesla може становити до 20 000 доларів, якщо річний обсяг виробництва досягне 1 мільйона одиниць.

При цьому вже є моделі, дешевші за Unitree R1. Так, минулого місяця американська компанія Hugging Face випустила повнорозмірного гуманоїдного робота з відкритим кодом HopeJR за ціною лише 3000 доларів.

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Повідомляється, що R1 має зріст 121 см, важить 25 кілограмів і має 26 суглобів. Інші характеристики та можливості машини не розголошуються. На оприлюдненому відео можна побачити, як гуманоїд обертається колесом, ходить на "руках", імітує удари, лягає, а потім встає і біжить униз з пагорба.

У виданні Interesting Engineering припускають, що цей робот є модульною навчальною платформою, яка може бути адаптована для виконання легких промислових завдань, подібно до того, як інші моделі Unitree зараз піднімають деталі та зварюють пристосування на китайських автомобільних заводах.

Нагадаємо, людиноподібний робот Unitree G1 уміє колоти горіхи, підніматися з підлоги, витримувати стусани та не падати, паяти, готувати млинці на сковорідці, тримати в руках різні предмети, зокрема й крихкі, а також складатися для більшої компактності.

Фокус також повідомляв, що універсальний гуманоїдний робот Unitree H1 дав збій і став агресивним щодо своїх операторів на випробувальному полігоні в Китаї через помилку в коді.