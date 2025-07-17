Роботи "ожили" і лякають людей: вони тепер ростуть, поглинаючи іншу техніку (фото)

Вчені Колумбійського університету в США розробили роботів, які можуть ремонтуватися та вдосконалюватися, інтегруючи матеріал зі свого середовища або від інших роботів.

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Процес під назвою "Метаболізм роботів" дозволяє машинам поглинати та повторно використовувати деталі з інших механізмів або їхнього оточення. Свою концепцію вчені продемонстрували на прикладі Truss Link — роботизованій магнітній паличці, натхненній іграшкою Geomag, пише Tech Xplore.

Truss Link являє собою простий модуль у формі стрижня, оснащений магнітними з'єднувачами вільної форми, які можуть розширюватися, стискатися та з'єднуватися з іншими модулями під різними кутами, що дозволяє їм формувати дедалі складніші структури.

Ланки самозбираються, утворюючи тетраедр

Вчені показали, як окремі фермові ланки самоорганізуються у двовимірні форми, які потім можуть трансформуватися у тривимірних роботів. Ці роботи потім удосконалювалися шляхом інтеграції нових деталей, фактично "виростаючи" у більш потужні машини.

Наприклад, тривимірний робот у формі тетраедра "присвоїв" додаткову ланку, яку він міг використовувати як тростину для ходьби, щоб збільшити швидкість спуску більш ніж на 66,5%.

"Справжня автономія означає, що роботи повинні не лише думати самостійно, а й фізично підтримувати себе. Так само, як біологічне життя поглинає та інтегрує ресурси, ці роботи ростуть, адаптуються та ремонтуються, використовуючи матеріали зі свого середовища або від інших роботів", — зазначив провідний автор дослідження Філіп Мартін Вайдер.

Дослідники уявляють собі майбутнє середовище роботів, де машини самостійно підтримують себе, розвиваються та адаптуються до непередбачених завдань і середовищ. Для початку такі системи можна буде використовувати для відновлення після катастроф або дослідження космосу.

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На думку Вайдера, в далекій перспективі технологія робить можливим світ, де штучний інтелект зможе створювати фізичні структури або роботів так само, як він сьогодні пише або переставляє слова у текстах.

"Образ самовідтворюючих роботів викликає деякі погані науково-фантастичні сценарії. Але реальність така, що оскільки ми передаємо все більше і більше нашого життя роботам — від безпілотних автомобілів до автоматизованого виробництва і навіть оборони та дослідження космосу. Хто піклуватиметься про цих роботів? Ми не можемо покладатися на людей в обслуговуванні цих машин. Роботи зрештою повинні навчитися піклуватися про себе", — додав співавтор дослідження Ход Ліпсон.

Нагадаємо, в Китаї пройшов перший бойовий турнір між людиноподібними роботами.

Фокус також писав про напівмарафон, в якому взяли участь бігуни та гуманоїдні роботи.