Роботы "ожили" и пугают людей: они теперь растут, поглощая другую технику (фото)

Ученые Колумбийского университета в США разработали роботов, которые могут ремонтироваться и совершенствоваться, интегрируя материал из своей среды или от других роботов.

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Процесс под названием "Метаболизм роботов" позволяет машинам поглощать и повторно использовать детали из других механизмов или их окружения. Свою концепцию ученые продемонстрировали на примере Truss Link — роботизированной магнитной палочке, вдохновленной игрушкой Geomag, пишет Tech Xplore.

Truss Link представляет собой простой модуль в форме стержня, оснащенный магнитными соединителями свободной формы, которые могут расширяться, сжиматься и соединяться с другими модулями под разными углами, что позволяет им формировать все более сложные структуры.

Звенья самособираются, образуя тетраэдр

Ученые показали, как отдельные фермовые звенья самоорганизуются в двумерные формы, которые затем могут трансформироваться в трехмерных роботов. Эти роботы затем совершенствовались путем интеграции новых деталей, фактически "вырастая" в более мощные машины.

Например, трехмерный робот в форме тетраэдра "присвоил" дополнительное звено, которое он мог использовать как трость для ходьбы, чтобы увеличить скорость спуска более чем на 66,5%.

"Настоящая автономия означает, что роботы должны не только думать самостоятельно, но и физически поддерживать себя. Так же, как биологическая жизнь поглощает и интегрирует ресурсы, эти роботы растут, адаптируются и ремонтируются, используя материалы из своей среды или от других роботов", — отметил ведущий автор исследования Филипп Мартин Вайдер.

Исследователи представляют себе будущую среду роботов, где машины самостоятельно поддерживают себя, развиваются и адаптируются к непредвиденным задачам и средам. Для начала такие системы можно будет использовать для восстановления после катастроф или исследования космоса.

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Роботы идут на войну: почему их применение в современной войне становится неизбежным

По мнению Вайдера, в далекой перспективе технология делает возможным мир, где искусственный интеллект сможет создавать физические структуры или роботов так же, как он сегодня пишет или переставляет слова в текстах.

"Образ самовоспроизводящихся роботов вызывает некоторые плохие научно-фантастические сценарии. Но реальность такова, что поскольку мы передаем все больше и больше нашей жизни роботам — от беспилотных автомобилей до автоматизированного производства и даже обороны и исследования космоса. Кто будет заботиться об этих роботах? Мы не можем полагаться на людей в обслуживании этих машин. Роботы в конце концов должны научиться заботиться о себе", — добавил соавтор исследования Ход Липсон.

Напомним, в Китае прошел первый боевой турнир между человекоподобными роботами.

Фокус также писал о полумарафоне, в котором приняли участие бегуны и гуманоидные роботы.