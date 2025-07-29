Личный робот для каждого: китайская компания выпустила самого дешевого гуманоида (видео)

Китайская компания Unitree Robotics представила человекоподобного робота R1, а также продемонстрировала некоторые из его возможностей на видео.

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Стоимость робота Unitree R1 составляет всего 5 900 долларов США, что делает его доступным для индивидуальных потребителей, пишет газета South China Morning Post (SCMP). На данный момент это самый дешевый робот в линейке Unitree.

Робот Unitree R1

Для сравнения, предыдущие модели, G1 и H1, стоят 13 800 долларов и 90 800 долларов соответственно. Также ожидается, что себестоимость робота Optimus от Tesla может составлять до 20 000 долларов, если годовой объем производства достигнет 1 миллиона единиц.

При этом уже есть модели, которые дешевле Unitree R1. Так, в прошлом месяце американская компания Hugging Face выпустила полноразмерного гуманоидного робота с открытым кодом HopeJR по цене всего 3000 долларов.

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Сообщается, что R1 имеет рост 121 см, весит 25 килограммов и имеет 26 суставов. Другие характеристики и возможности машины не разглашаются. На обнародованном видео можно увидеть, как гуманоид вращается колесом, ходит на "руках", имитирует удары, ложится, а затем встает и бежит вниз с холма.

В издании Interesting Engineering предполагают, что этот робот является модульной учебной платформой, которая может быть адаптирована для выполнения легких промышленных задач, подобно тому, как другие модели Unitree сейчас поднимают детали и сваривают приспособления на китайских автомобильных заводах.

Напомним, человекоподобный робот Unitree G1 умеет колоть орехи, подниматься с пола, выдерживать пинки и не падать, паять, готовить блины на сковородке, держать в руках различные предметы, в том числе и хрупкие, а также складываться для большей компактности.

Фокус также сообщал, что универсальный гуманоидный робот Unitree H1 дал сбой и стал агрессивным по отношению к своим операторам на испытательном полигоне в Китае из-за ошибки в коде.