Чоловік захотів обманути робота-продавця, але далі сталося неочікуване (відео)

Один чоловік під час відвідин розважальної локації вирішив підколоти робота-продавця, який роздавав відвідувачам попкорн. Машина вирішила відповісти "люб'язністю" на дії туриста, чим розвеселила мережу.

Сам чоловік після відповіді робота не стримав сміху та зрозумів, що йому відплатити його ж монетою, як це видно на ролику в Reddit.

Відео з діями робота стало вірусним — набрало майже 20 тис. реакцій. На кадрах можна помітити, що чоловік азіатської зовнішності перебуває поблизу ятки, де робот роздає всім гостям попкорн.

"Не пранкуй над Оптимусом Праймом. Бо Оптимус Прайм попранкує над тобою", — йдеться в підписі ролика.

Відвідувач вирішив "підколоти" машину — він протягнув руку з порожнім пакетом, але потім різким рухом відсмикнув руку. Спочатку "продавець" за прилавком потягнувся за пакетом, але потім зупинився, чекаючи коли турист віддасть йому пакунок.

Після розіграшу робот наповнив паперовий пакет снеком, а коли вже повертав його власнику, то неочікувано повторив трюк гостя — в точності саме так, як це було кілька секунд тому.

Чоловік зрозумів, що машина теж вправно його розіграла, та оцінив цей жест. Після вчинку робота, відвідувач розсміявся та подякував за смаколик.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного ролика, користувачі не стримувалися від сміху з курйозної ситуації. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Не дражни Оптимуса Прайма. Побачив, шо буде далі?";

"Лол, чуваче, радій, що тобі ще пощастило";

"Скайнет теж має почуття гумору";

"Коли робот виявився хитріше за чоловіка";

"Я читав, що ці роботи керуються людьми. Так що оператор вирішив відплатити хитрому клієнту".

Раніше Фокус розповідав, як робота-гуманоїда звинуватили у домаганнях до журналістки. Мухаммед несподівано простягнув руку й без дозволу торкнувся спини репортерки телеканалу Al Arabiya.

Згодом стало відомо, що робот вступив до ВНЗ і став зіркою мережі. Його прийняли на докторську програму з драматургії та кіно в Шанхайську театральну академію (STA).