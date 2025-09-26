Оставила США далеко позади: китайская армия роботов растет на 300 000 за год

Согласно отчету Международной федерации робототехники, Китай обогнал США и весь мир в производстве и использовании роботов на заводах.

Пекин закрепил свою позицию лидера рынка, запустив почти 300 000 новых роботов в течение года. В результате общее количество роботов, работающих на заводах в Китае, превысило 2 миллиона, сообщает Interesting Engineering.

Для сравнения, на американских предприятиях за это время было запущено всего 34 000 роботов. В общем, сегодня на заводах в Китае работает в пять раз больше роботов, чем в США.

Также сообщается, что до 2024 года на китайских заводах доминировали импортные роботы. Однако данные за 2024 уже свидетельствуют, что три из пяти роботов, работающих на производстве, изготовлены в Китае.

Главный аналитик исследовательской фирмы Omdia Лиан Чжэ Су отметила, что этот прорыв был не случайностью, а результатом системной и последовательной политики Китая.

Так, в 2015 году Пекин представил кампанию "Сделано в Китае 2025", направленную на доминирование в индустрии робототехники путем уменьшения ее зависимости от импортных товаров. Китайские компании получали почти неограниченные займы от государственных банков по очень низким процентным ставкам.

В 2021 году правительство также представило подробный план расширения использования роботов в рамках своей десятилетней инициативы. Ключевой частью этой инициативы была автоматизация производства.

Напомним, Франция планирует до 2027 года интегрировать боевых роботов в свою армию, а к 2040 году — создать полностью роботизированную армию.