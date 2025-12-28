Таємницю загадкового мосту, який 13 років ставив водіїв у глухий кут, нарешті розкрито (фото)
Дивну споруду, що нагадує сітку для бадмінтону, встановлено на трасі A470 у північному Уельсі. Сітка натягнута через 7,3-метрову ділянку дороги і постійно викликає цікавість у здивованих водіїв.
Втомившись від невизначеності щодо причини появи цієї конструкції, місцева мешканка звернулася по допомогу до соціальних мереж у пошуках пояснень. Про це пише британське видання Daily Star.
"Щоразу, коли я їду в той бік, я думаю, що це таке", — зізналася жінка.
Як з'ясувалося, споруда виявилася "мостом" для кажанів і була зведена у 2012 році будівельною фірмою Alun Griffith. Об'єкт був частиною серії природоохоронних заходів, ухвалених у рамках проекту модернізації траси вартістю 7,3 млн фунтів стерлінгів, тобто приблизно 408,8 млн гривень. Мета полягала в тому, щоб спонукати тварин літати на великих висотах, скоротивши кількість зіткнень із транспортними засобами.
У теорії, кажани, використовуючи сонарну навігацію, мали б розпізнавати ці "мости" як лінійні елементи, схожі на крону дерев або чагарники, уздовж яких вони пересуваються. Однак експерти з дикої природи виявили, що проєкт просто не спрацював як передбачалося.
Замість того щоб приймати мости за "живу огорожу", кажани продовжували літати на небезпечній висоті над жвавими дорогами, фактично ігноруючи створені для них "зручності". Група з охорони природи Кембриджського університету заявила, що ці мости "засновані на вірі, а не на науці".
Загалом по всій Великій Британії було поставлено 15 подібних споруд.
