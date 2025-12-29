Дом Санта Клауса в Солнечной системе: ученые показали "ледяную сказку" на Плутоне (видео)

Завораживающие снимки ледяных гор Плутона были получены с помощью космического аппарата NASA New Horizons. Для этого аппарат использовал такие инструменты, как LORRI и MVIC.

Фотографии были сделаны во время пролета аппарата NASA в 2015 году. Во время съемки ученые смогли рассмотреть слои дымки и пересеченную местность на расстоянии 77 тыс. км. Далее полученные данные были объединены, чтобы создать подробных, ложноцветных изображений. На них видна ледяная кора, покрытая азотно-метановыми отложениями.

Ученые из NASA считают, что эти горы образовались не более 100 млн лет назад. Эти горы могут все еще находиться в процессе формирования, говорит руководитель группы геологии, геофизики и визуализации (GGI) Джефф Мур из исследовательского центра NASA им. Эймса.

Дом Санта Клауса на Плутоне

Иными словами, показанная область на Плутоне, которая занимает до 1% поверхности карликовой планеты, может быть геологически активной и сегодня. К такому выводу ученые пришли из-за отсутствия кратеров на этом участке Плутона.

Відео дня

Дело в том, что поверхность Плутона подвергалась бомбардировке космического мусора на протяжении миллиардов лет. Почти вся поверхность карликовой планеты изрыта кратерами, только если недавняя геологическая активность не стерла оспины в некоторых местах.

"Это одна из самых молодых поверхностей, которые мы когда-либо видели в Солнечной системе", — говорит Мур.

В отличие от гигантских ледяных планет, Плутон не может нагреваться за счет гравитационного взаимодействия с другими планетарными телами по соседству. Должен существовать какой-то другой процесс, порождающий горный ландшафт.

"Это может заставить нас переосмыслить то, что питает геологическую активность на многих других ледяных мирах", — подчеркнул заместитель руководителя группы GGI Джон Спенсер из Юго-западного исследовательского института в Боулдере.

Судя по всему, горы на Плутона состоят из его ледяной "основы". Хотя большая часть поверхности Плутона покрыта метановым и азотным льдом, эти материалы недостаточно прочны, чтобы образовать горы. Вместо этого вершины были созданы более плотным материалом, скорее всего, водяным льдом.

"При температурах Плутона водяной лед ведет себя скорее как камень", — сказал заместитель руководителя GGI Билл Маккиннон из Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Напомним, Плутон с момента открытия так и не совершил полный оборот вокруг Солнца. Если продолжительность жизни людей не изменится кардинальным образом, то увидеть завершение года на Плутоне с тех пор, как его открыли, у вас не получится.