Дім Санта Клауса в Сонячній системі: вчені показали "крижану казку" на Плутоні (відео)

Знімки крижаних гір Плутона, що зачаровують, були отримані за допомогою космічного апарату NASA New Horizons. Для цього апарат використовував такі інструменти, як LORRI та MVIC.

Фотографії було зроблено під час прольоту апарата NASA у 2015 році. Під час зйомки вчені змогли розглянути шари серпанку і пересічену місцевість на відстані 77 тис. км. Далі отримані дані були об'єднані, щоб створити докладні, псевдоколірні зображення. На них видно крижану кору, покриту азотно-метановими відкладеннями.

Вчені з NASA вважають, що ці гори утворилися не більше 100 млн років тому. Ці гори можуть все ще перебувати в процесі формування, каже керівник групи геології, геофізики та візуалізації (GGI) Джефф Мур із дослідницького центру NASA ім. Еймса.

Дім Санта Клауса на Плутоні

Іншими словами, показана область на Плутоні, яка займає до 1% поверхні карликової планети, може бути геологічно активною і сьогодні. Такого висновку вчені дійшли через відсутність кратерів на цій ділянці Плутона.

Відео дня

Річ у тім, що поверхня Плутона піддавалася бомбардуванню космічного сміття протягом мільярдів років. Майже вся поверхня карликової планети порита кратерами, тільки якщо недавня геологічна активність не стерла віспини в деяких місцях.

"Це одна з наймолодших поверхонь, які ми коли-небудь бачили в Сонячній системі", — каже Мур.

На відміну від гігантських крижаних планет, Плутон не може нагріватися шляхом гравітаційної взаємодії з іншими планетарними тілами по сусідству. Повинен існувати якийсь інший процес, що породжує гірський ландшафт.

"Це може змусити нас переосмислити те, що живить геологічну активність на багатьох інших крижаних світах", — наголосив заступник керівника групи GGI Джон Спенсер із Південно-західного дослідницького інституту в Боулдері.

Судячи з усього, гори на Плутоні складаються з його крижаної "основи". Хоча більша частина поверхні Плутона покрита метановим і азотним льодом, ці матеріали недостатньо міцні, щоб утворити гори. Замість цього вершини були створені більш щільним матеріалом, найімовірніше, водяним льодом.

"За температур Плутона водяний лід поводиться радше як камінь", — сказав заступник керівника GGI Білл Маккіннон із Вашингтонського університету в Сент-Луїсі.

Нагадаємо, Плутон з моменту відкриття так і не здійснив повний оберт навколо Сонця. Якщо тривалість життя людей не зміниться кардинальним чином, то побачити завершення року на Плутоні відтоді, як його відкрили, у вас не вийде.