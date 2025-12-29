Амстердам стоит на миллионах елей: они спрятаны на глубине 12 метров (видео)

С давних времен дома в Амстердаме строились на деревянных сваях, которые забивались глубоко в глину, торф и воду, пока не доставали до первого слоя твердого песка. В городе даже некоторые деревья в парках поддерживаются деревянными сваями под поверхностью.

В Амстердаме первый слой песка располагается примерно на глубине 12 метров. Но стабильность этого слоя неодинаково в разных частях города. В некоторых районах первый слой песка очень тонкий или же вообще отсутствует. Дома в таких районах проседают с пугающей скоростью, а фундаменты там приходится заменять чаще, пишет Фокус.

Верхняя часть деревянной сваи должна находиться ниже уровня воды, если же она поднимается, дерево сразу же начинает подвергаться гниению и ее начинают пожирать насекомые. Основная проблема заключается в том, что уровень воды в Амстердаме не всегда стабилен. К примеру, он может понижаться из-за длительных засух. Также трещины в канализационных трубах позволяют грунтовым водам проникать внутрь и уноситься течением.

Также слишком высокий уровень воды, к примеру, из-за сильных дождей, затапливает подвалы и цокольные этажи в Амстердаме.

Строители в Амстердаме давно выяснили, что ель менее подвержена бактериям, чем сосна. Примерно с 1970 года использование сосновых свай официально запрещено. В наши дни строители чаще всего используют бетонные и стальные сваи, которые более устойчивы к изменениям в окружающей среде.

Если же фундамент дома в Амстердаме не отремонтировать вовремя, то деревянные сваи придется полностью заменить. Новый фундамент может стоить домовладельцу от 100 тыс. евро. Также может потребоваться вскрытие пола, что сделает дом непригодным для проживания на некоторое время.

В последние годы жилищные корпорации заменяют деревянные сваи под своими домами бетонными. Например, компания Ymere заменяет сгнившие сосновые сваи в районе Ван дер Пек — дорогостоящее вложение. Однако многие дома, находящиеся под угрозой, находятся в частной собственности.

