Амстердам стоїть на мільйонах ялин: вони заховані на глибині 12 метрів (відео)

З давніх часів будинки в Амстердамі будували на дерев'яних палях, які забивалися глибоко в глину, торф і воду, поки не діставали до першого шару твердого піску. У місті навіть деякі дерева в парках підтримуються дерев'яними палями під поверхнею.

В Амстердамі перший шар піску розташовується приблизно на глибині 12 метрів. Але стабільність цього шару неоднакова в різних частинах міста. У деяких районах перший шар піску дуже тонкий або ж взагалі відсутній. Будинки в таких районах просідають з лякаючою швидкістю, а фундаменти там доводиться замінювати частіше, пише Фокус.

Верхня частина дерев'яної палі має бути нижче рівня води, якщо ж вона піднімається, дерево одразу ж починає піддаватися гниттю, і її починають пожирати комахи. Основна проблема полягає в тому, що рівень води в Амстердамі не завжди стабільний. Приміром, він може знижуватися через тривалі посухи. Також тріщини в каналізаційних трубах дають змогу ґрунтовим водам проникати всередину і нестися течією.

Відео дня

Також занадто високий рівень води, приміром, через сильні дощі, затоплює підвали і цокольні поверхи в Амстердамі.

Будівельники в Амстердамі давно з'ясували, що ялина менш схильна до бактерій, ніж сосна. Приблизно з 1970 року використання соснових паль офіційно заборонено. У наші дні будівельники найчастіше використовують бетонні та сталеві палі, які більш стійкі до змін у навколишньому середовищі.

Якщо ж фундамент будинку в Амстердамі не відремонтувати вчасно, то дерев'яні палі доведеться повністю замінити. Новий фундамент може коштувати домовласникові від 100 тис. євро. Також може знадобитися розтин підлоги, що зробить будинок непридатним для проживання на деякий час.

Останніми роками житлові корпорації замінюють дерев'яні палі під своїми будинками на бетонні. Наприклад, компанія Ymere замінює згнилі соснові палі в районі Ван дер Пек — дороге вкладення. Однак багато будинків, що перебувають під загрозою, перебувають у приватній власності.

Нагадаємо, Бермудські острови тримає на плаву 20-кілометрова "полиця" в мантії Землі. Учені з'ясували, що Бермудські острови розташовані на дуже незвичайній структурі, товщина якої становить 20 км.