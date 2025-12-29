Теперь мы знаем, где искать алмазы: неприметный камень упростил поиски сокровищ Земли

Поиск алмазов в недрах планеты — крайне сложен, однако в новом исследовании ученые, похоже, нашли то, что способно упростить этот процесс. Исследователи полагаются на менее ценный камень.

В недрах планеты, как известно, хранится множество сокровищ — в том числе, и алмазов. Однако поиск этих драгоценных камней — непростая задача. Недавнее открытие, как считают ученые, немного упростило этот процесс: исследователи обнаружили, что гораздо менее ценный драгоценный камень может содержать подсказки о том, есть ли поблизости алмазы. Простыми словами, неприметный камень способен значительно ускорить процесс поисков, пишет IFLScience.

По словам соавтора исследования, старшего научного сотрудника Института геохимии и петрологии ETH Zurich Андреа Джулиани, проблема добычи алмазов заключается в том, что сегодня не существует метода, который гарантировал бы обнаружение этих драгоценных камней.

И все же, несмотря на непростой процесс поисков, за годы исследований ученым удалось сделать множество научных открытий. Например, известно, что алмазы встречаются только там, где находится минерал, известный как кимберлит. Однако одного лишь поиска кимберлита — недостаточно.

В новом исследовании ученые, похоже, нашли другой способ упростить процесс поисков — команда обнаружила, что существует связь между оливином и алмазами. Оливин составляет около половины кимберлитовых пород и содержит различную концентрацию магния и железа. По словам ученых, в данном случае именно состав оливина играет решающее значение. Данные указывают на то, что содержащий больше магния, чем железа, является хорошим признаком для поиска алмазов.

Чтобы оливин был богат железом, расплав должен проникнуть в мантию, изменяя состав пород и уничтожая при этом алмазы. Оливин с низким содержанием железа и высоким содержанием магния не подвергался этому геологическому процессу, а потому драгоценные камни сохраняются в недрах.

По словам Джулиани, результаты их с коллегами исследования показывают, что алмазы остаются целыми лишь тогда, когда кимберлиты вовлекают в свой путь фрагменты мантии, не подвергавшиеся интенсивному воздействию с предыдущим расплавом. Авторы также утверждают, что преимущество этого нового метода не только в его простоте, но также и в том, что он показывает, почему предыдущие предложенные методы не сработали.

