Тепер ми знаємо, де шукати алмази: непримітний камінь спростив пошуки скарбів Землі

Пошук алмазів у надрах планети — вкрай складний, проте в новому дослідженні вчені схоже знайшли те, що здатне спростити цей процес. Дослідники покладаються на менш цінний камінь.

У надрах планети, як відомо, зберігається безліч скарбів — зокрема й алмазів. Однак пошук цих дорогоцінних каменів — непросте завдання. Недавнє відкриття, як вважають вчені, трохи спростило цей процес: дослідники виявили, що набагато менш цінний дорогоцінний камінь може містити підказки про те, чи є поблизу алмази. Простими словами, непримітний камінь здатний значно прискорити процес пошуків, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами співавтора дослідження, старшого наукового співробітника Інституту геохімії та петрології ETH Zurich Андреа Джуліані, проблема видобутку алмазів полягає в тому, що сьогодні не існує методу, який гарантував би виявлення цих дорогоцінних каменів.

Відео дня

І все ж, попри непростий процес пошуків, за роки досліджень ученим вдалося зробити безліч наукових відкриттів. Наприклад, відомо, що алмази трапляються лише там, де знаходиться мінерал, відомий як кімберліт. Однак одного лише пошуку кімберліту — недостатньо.

У новому дослідженні вчені схоже знайшли інший спосіб спростити процес пошуків — команда виявила, що існує зв'язок між олівіном і алмазами. Олівін становить близько половини кімберлітових порід і містить різну концентрацію магнію та заліза. За словами вчених, у цьому випадку саме склад олівіну відіграє вирішальне значення. Дані вказують на те, що олівін, який містить більше магнію, ніж заліза, є хорошою ознакою для пошуку алмазів.

Щоб олівін був багатий на залізо, розплав повинен проникнути в мантію, змінюючи склад порід і знищуючи при цьому алмази. Олівін з низьким вмістом заліза і високим вмістом магнію не зазнав цього геологічного процесу, а тому дорогоцінне каміння зберігається в надрах.

За словами Джуліані, результати їхнього з колегами дослідження показують, що алмази залишаються цілими лише тоді, коли кімберліти втягують у свій шлях фрагменти мантії, які не зазнавали інтенсивного впливу з попереднім розплавом. Автори також стверджують, що перевага цього нового методу не тільки в його простоті, але також і в тому, що він показує, чому попередні запропоновані методи не спрацювали.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені створили метеоритні алмази: вони твердіші, ніж ті, що є на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено кристал, який перевершив дорогоцінний камінь.