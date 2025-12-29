Певчая птица ходит и летает под водой: в горах Южной Азии обитает странное существо (видео)

В горах Южной и Центральной Азии обитает необычная водоплавающая певчая птица под названием бурая оляпка. Эти птицы уникальны тем, что умеют ходить под водой в поисках добычи.

Бурую оляпку можно встретить на средних и низких высотах, где текут горные ручьи. Длина этой птички составляет около 22 см, а ее вес – около 87 граммов. По словам ученых, это самая крупная из оляпок, пишет Фокус.

Взрослые особи особенно часто ныряют под воду за пищей с декабря по апрель. В этот период у птиц начинается брачный сезон, поэтому потребность в пище значительно увеличивается.

Бурая оляпка прославилась благодаря своим необычным поведенческим особенностям, которые необходимы для ее водного образа жизни. Одна из таких особенностей – ходить и даже летать под водой, в руслах горных рек. В отличие от большинства водных видов, бурая оляпка может ходить под водой в поисках добычи, а не плавать или держаться на поверхности.

Эту удивительную маленькую птичку можно встретить в горных районах Восточной Азии. Чаще всего бурая оляпка обитает вдоль рек, ручьев и водопадов с быстрым течением. Этот вид любит прохладные районы с чистой и богатой кислородом водой. Рацион оляпок состоит преимущественно из водных беспозвоночных, мелкой рыбы и других беспозвоночных.

Эта птица обладает особой адаптацией к жизни в чистой, проточной воде. Бурая оляпка, которая использует чистые, прозрачные реки для размножения и кормления, часто является хорошим индикатором здоровой водной экосистемы. Птицы часто встречаются на высоте от 1000 до 2500 метров над уровнем моря. Это позволяет им использовать доступную пищу, а также обеспечивает изоляцию от людей.

Обычно бурые оляпки ныряют в воду с берега или камня. Для передвижения под водой они используются как ноги, так и крылья. Пищу птицы ищут в расщелинах под водой, растительностью и камнями. Этот способ охоты хорошо подходит для быстротекущей воды, где большинству птиц трудно найти пищу.

Бурая оляпка питается преимущественно под водой, но также охотится на поверхности. Можно увидеть, как она опускает голову в неглубокую воду, чтобы поймать насекомых или мелкую рыбу. Хотя охота с поверхности встречается не так часто, она всё же играет важную роль, дополняя ее подводный поиск пищи.

