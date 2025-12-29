Співочий птах ходить і літає під водою: у горах Південної Азії мешкає дивна істота (відео)

У горах Південної та Центральної Азії мешкає незвичайний водоплавний співочий птах під назвою бура оляпка. Ці птахи унікальні тим, що вміють ходити під водою в пошуках здобичі.

Буру оляпку можна зустріти на середніх і низьких висотах, де течуть гірські струмки. Довжина цієї пташки становить близько 22 см, а її вага — близько 87 грамів. За словами вчених, це найбільша з оляпок, пише Фокус.

Дорослі особини особливо часто пірнають під воду за їжею з грудня по квітень. У цей період у птахів починається шлюбний сезон, тому потреба в їжі значно збільшується.

Бура оляпка прославилася завдяки своїм незвичайним поведінковим особливостям, які необхідні для її водного способу життя. Одна з таких особливостей — ходити і навіть літати під водою, в руслах гірських річок. На відміну від більшості водних видів, бура оляпка може ходити під водою в пошуках здобичі, а не плавати або триматися на поверхні.

Цю дивовижну маленьку пташку можна зустріти в гірських районах Східної Азії. Найчастіше бура оляпка мешкає вздовж річок, струмків і водоспадів зі швидкою течією. Цей вид полюбляє прохолодні райони з чистою і багатою киснем водою. Раціон оляпок складається переважно з водних безхребетних, дрібної риби та інших безхребетних.

Цей птах має особливу адаптацію до життя в чистій, проточній воді. Бура оляпка, яка використовує чисті, прозорі річки для розмноження і годування, часто є хорошим індикатором здорової водної екосистеми. Птахи часто зустрічаються на висоті від 1000 до 2500 метрів над рівнем моря. Це дозволяє їм використовувати доступну їжу, а також забезпечує ізоляцію від людей.

Зазвичай бурі оляпки пірнають у воду з берега або каменю. Для пересування під водою вони використовують як ноги, так і крила. Їжу птахи шукають у ущелинах під водою, рослинністю та камінням. Цей спосіб полювання добре підходить для швидкоплинної води, де більшості птахів важко знайти їжу.

Бура оляпка харчується переважно під водою, але також полює на поверхні. Можна побачити, як вона опускає голову в неглибоку воду, щоб зловити комах або дрібну рибу. Хоча полювання з поверхні зустрічається не так часто, воно все ж таки відіграє важливу роль, доповнюючи її підводний пошук їжі.

