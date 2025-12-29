Посреди джунглей в Перу стоит квадратная гора: под пологом леса скрывается нечто древнее (видео)

В Перу в бассейне реки Рио-Тикумпинеа нашли “квадратную гору”, которая очень похожа на древний город, затерянный в джунглях.

Необычное снимок сделал один из пользователей Google Maps. Он предполагает, что под плотным лесным пологом может скрываться не одно, а несколько заброшенных поселений, пишет Фокус.

“Там находится Квадратная гора. Уже много лет исследователи спорят, является ли она рукотворной или нет”, - пишет пользователь.

Также он добавляет, что на обновленных спутниковых снимках, которые были сделаны в холодное время года, стала видна тропа, спускающаяся с Квадратной горы.

“Эта тропа имеет среднюю ширину 5,5 м. Средний уклон составляет 13 градусов, а максимальный — 26,9 градуса. Это очень много, потому что эти измерения совпадают с большими инкскими дорогами”, - добавляет пользователь Google Maps.

Река Рио-Тикумпинеа протекает в регионе Мадре-де-Диос, в основном в пределах Национального заповедника Мегантони. Она является частью бассейна реки Урубамба и протекает через густые тропические леса Амазонии, являясь важной экологической и археологической зоной в долинах Лакко и Чунчусмаю.

Эта река также известна своим биоразнообразием, а также археологическими находками, которые связаны с цивилизацией инков и другими доколумбовыми культурами.

