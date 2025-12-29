Посеред джунглів у Перу стоїть квадратна гора: під пологом лісу ховається щось стародавнє (відео)

У Перу в басейні річки Ріо-Тікумпінеа знайшли "квадратну гору", яка дуже схожа на стародавнє місто, загублене в джунглях.

Незвичайний знімок зробив один із користувачів Google Maps. Він припускає, що під щільним лісовим пологом може ховатися не одне, а кілька покинутих поселень, пише Фокус.

"Там знаходиться Квадратна гора. Уже багато років дослідники сперечаються, чи є вона рукотворною, чи ні", — пише користувач.

Також він додає, що на оновлених супутникових знімках, які були зроблені в холодну пору року, стало видно стежку, що спускається з Квадратної гори.

"Ця стежка має середню ширину 5,5 м. Середній ухил становить 13 градусів, а максимальний — 26,9 градуса. Це дуже багато, бо ці виміри збігаються з великими інкськими дорогами", — додає користувач Google Maps.

Річка Ріо-Тікумпінеа протікає в регіоні Мадре-де-Діос, в основному в межах Національного заповідника Мегантоні. Вона є частиною басейну річки Урубамба і протікає через густі тропічні ліси Амазонії, будучи важливою екологічною та археологічною зоною в долинах Лакко і Чунчусмаю.

Ця річка також відома своїм біорізноманіттям, а також археологічними знахідками, які пов'язані з цивілізацією інків та іншими доколумбовими культурами.

Нагадаємо, на Google Maps знайшли дивне поселення, яке розташоване посеред непрохідних джунглів Амазонки. Користувачі Google Maps виявили незвичайне поселення, яке розташоване в самому центрі амазонських джунглів. До цього поселення не веде жодна дорога — воно повністю відірване від решти світу.