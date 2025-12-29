Найдена связь между сыром и более низким риском развития деменции: но есть нюанс

Крупное шведское исследование обнаружило снижение риска деменции среди людей среднего и пожилого возраста, которые потребляли большее количество жирного сыра и сливок. Результаты кажутся обнадеживающими, но предупреждают, что есть нюанс.

В исследовании, проведенном шведскими учеными, приняли участие 27 670 человек. В общей сложности наблюдение продлилось четверть века, в течение которых у 3208 человек развилась деменция, а результаты обнаружили связь между сыром и более низким риском развития деменции, пишет Science Alert.

Результаты также показали, что среди людей без известных генетических факторов риска болезни Альцгеймера употребление более 50 граммов жирного сыра в день было связано со снижением риска болезни Альцгеймера на 13-17%. Отметим, что такое снижения не наблюдалось среди людей с генетическими факторами риска развития заболевания.

В то же время, употребление более 20 граммов жирных сливок в день было связано со снижением общего риска деменции на 16-24%. Однако не было обнаружено никакой связи между потреблением обезжиренного или обезжиренного молока, ферментированного или неферментированного молока, а также обезжиренных сливок.

Результаты исследования любопытны, учитывая рекомендации органов здравоохранения отдавать предпочтение обезжиренным молочным продуктам для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. По словам ученых, это важно, так как болезни сердца и деменция имеют много общих факторов риска, в том числе:

высокое давление;

диабет;

ожирение.

Ученые объединили данные с результатами предыдущих исследований и обнаружили, что потребление сыра также может быть связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, а цельномолочные продукты не обязательно повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Отметим, что несколько других исследований Изучали, применимы ли аналогичные закономерности к здоровью мозга, но результаты неоднозначны.

Данные также свидетельствуют о том, что исследования, проведенные в азиатских странах, чаще сообщают о пользе потребления молочных продуктов для когнитивного здоровья, в то время как многие европейские исследования этого не делают.

По словам профессора биологической психологии из Университета Лафборо Эф Хогерворст, одно из возможных объяснений заключается в том, что среднее потребление молочных продуктов, как правило, значительно ниже в азиатских странах. Это означает, что умеренное потребление может иметь иные эффекты, чем более высокое потребление.

Впрочем, ученые предупреждают, что исследования имеют важные ограничения:

во-первых, информация о потребляемых продуктах предоставляется самими реципиентами;

во-вторых, изменения в памяти могут влиять как на пищевые привычки, так и на точность запоминания того, что они ели.

Шведские ученые попытались решить эту проблему с помощью двух шагов:

исключили всех, у кого уже была деменция на момент начала исследования;

повторили расчеты, исключив тех, у кого деменция развилась в течение первых десяти лет.

Таким образом ученым удалось проверить результаты с использованием меньшей группы людей, которые дольше оставались "свободными от деменции". И все же, по словам профессора Хогерворст, важно помнить, что продукты питания не следует рассматривать изолированно — рацион важнее, чем отдельные ингредиенты.

