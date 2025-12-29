Знайдено зв'язок між сиром і нижчим ризиком розвитку деменції: але є нюанс

Велике шведське дослідження виявило зниження ризику деменції серед людей середнього та похилого віку, які споживали більшу кількість жирного сиру та вершків. Результати здаються обнадійливими, але попереджають, що є нюанс.

У дослідженні, проведеному шведськими вченими, взяли участь 27 670 осіб. Загалом спостереження тривало чверть століття, протягом яких у 3208 осіб розвинулася деменція, а результати виявили зв'язок між сиром і нижчим ризиком розвитку деменції, пише Science Alert.

Результати також показали, що серед людей без відомих генетичних чинників ризику хвороби Альцгеймера вживання понад 50 грамів жирного сиру на день було пов'язане зі зниженням ризику хвороби Альцгеймера на 13-17%. Зазначимо, що таке зниження не спостерігалося серед людей з генетичними факторами ризику розвитку захворювання.

Водночас вживання понад 20 грамів жирних вершків на день було пов'язане зі зниженням загального ризику деменції на 16-24%. Однак не було виявлено жодного зв'язку між споживанням знежиреного або знежиреного молока, ферментованого або неферментованого молока, а також знежирених вершків.

Результати дослідження цікаві, враховуючи рекомендації органів охорони здоров'я віддавати перевагу знежиреним молочним продуктам для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань. За словами вчених, це важливо, оскільки хвороби серця і деменція мають багато спільних факторів ризику, зокрема:

високий тиск;

діабет;

ожиріння.

Вчені об'єднали дані з результатами попередніх досліджень і виявили, що споживання сиру також може бути пов'язане з нижчим ризиком серцево-судинних захворювань, а незбираномолочні продукти не обов'язково підвищують ризик серцево-судинних захворювань. Зазначимо, що кілька інших досліджень вивчали, чи можна застосувати аналогічні закономірності до здоров'я мозку, але результати неоднозначні.

Дані також свідчать про те, що дослідження, проведені в азійських країнах, частіше повідомляють про користь споживання молочних продуктів для когнітивного здоров'я, тоді як багато європейських досліджень цього не роблять.

За словами професорки біологічної психології з Університету Лафборо Еф Хогерворст, одне з можливих пояснень полягає в тому, що середнє споживання молочних продуктів, як правило, значно нижче в азійськийх країнах. Це означає, що помірне споживання може мати інші ефекти, ніж вище споживання.

Утім, учені попереджають, що дослідження мають важливі обмеження:

по-перше, інформація про споживані продукти надається самими реципієнтами;

по-друге, зміни в пам'яті можуть впливати як на харчові звички, так і на точність запам'ятовування того, що вони їли.

Шведські вчені спробували розв'язувати цю проблему за допомогою двох кроків:

виключили всіх, у кого вже була деменція на момент початку дослідження;

повторили розрахунки, виключивши тих, у кого деменція розвинулася протягом перших десяти років.

Таким чином ученим вдалося перевірити результати з використанням меншої групи людей, які довше залишалися "вільними від деменції". І все ж, за словами професорки Гогерворст, важливо пам'ятати, що продукти не слід розглядати ізольовано — раціон важливіший, ніж окремі інгредієнти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.