Найдена странная причина того, почему люди моргают: это нужно не только для увлажнения глаз

Ученые давно считали, что ритмичное моргание необходимо для поддержания остроты зрения. Новое же исследование показало, что моргание связано с работой нашего мозга.

Авторы нового исследования считают, что по мере того, как слушать становится сложнее, люди начинают моргать реже. Каждая такая пауза указывает на повышенную концентрацию и бдительность, пишет New Atlas.

Команда из Университета Конкордия провела несколько экспериментов, чтобы изучить, как моргание меняется в ответ на различные виды стимулов. Результаты показали, что моргание – это не просто реакция глаз на раздражители, но и один из признаков активности мозга. Судя по всему, моргание связано с мышлением, оно помогает человеку отключаться от фонового шума, чтобы лучше сосредоточиться на собеседнике, который говорит в шумной обстановке.

Исследование показало, что когда люди слушают более внимательно, они меньше моргают, держа глаза открытыми в самые важные моменты. Чаще всего это происходит, когда шум затрудняет понимание.

“Мы хотели выяснить, влияют ли факторы окружающей среды на моргание и как это связано с исполнительными функциями. Например, существует ли стратегическое время моргания человека, чтобы он не пропустил то, что говорится?”, - говорит ведущий автор исследования Пенелопа Купаль.

Исследователи обнаружили, что этот эффект наиболее выражен в очень ярких или очень темных условиях, где наши глаза, по-видимому, более чувствительны к экстремальным значениям света, что делает снижение частоты морганий более резким, чем при постоянном, умеренном освещении.

“Мы не моргаем просто так. На самом деле, мы систематически меньше моргаем, когда нам предоставляется важная информация”, - добавляет Купаль.

Хотя частота морганий сильно различалась у разных людей — от 10 морганий в минуту до 70 — общая картина была ясна: меньшее количество морганий свидетельствовало об усилиях, затраченных на слушание в шуме.

Напомним, наши глаза могут рассказать о нас больше, чем считалось ранее. Исследователи назвали все, что можно узнать о человеке с точки зрения науки лишь посмотрев в его глаза.