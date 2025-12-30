Знайдено дивну причину того, чому люди моргають: це потрібно не тільки для зволоження очей

Учені давно вважали, що ритмічне моргання необхідне для підтримки гостроти зору. Нове ж дослідження показало, що моргання пов'язане з роботою нашого мозку.

Автори нового дослідження вважають, що в міру того, як слухати стає складніше, люди починають моргати рідше. Кожна така пауза вказує на підвищену концентрацію і пильність, пише New Atlas.

Команда з Університету Конкордія провела кілька експериментів, щоб вивчити, як моргання змінюється у відповідь на різні види стимулів. Результати показали, що моргання — це не просто реакція очей на подразники, а й одна з ознак активності мозку. Судячи з усього, моргання пов'язане з мисленням, воно допомагає людині відключатися від фонового шуму, щоб краще зосередитися на співрозмовнику, який говорить у галасливій обстановці.

Дослідження показало, що коли люди слухають уважніше, вони менше моргають, тримаючи очі відкритими в найважливіші моменти. Найчастіше це відбувається, коли шум ускладнює розуміння.

"Ми хотіли з'ясувати, чи впливають чинники довкілля на кліпання і як це пов'язано з виконавчими функціями. Наприклад, чи існує стратегічний час кліпання людини, щоб вона не пропустила те, що говориться?", — каже провідна авторка дослідження Пенелопа Купаль.

Дослідники виявили, що цей ефект найбільш виражений у дуже яскравих або дуже темних умовах, де наші очі, мабуть, більш чутливі до екстремальних значень світла, що робить зниження частоти кліпань різкішим, ніж за постійного, помірного освітлення.

"Ми не моргаємо просто так. Насправді, ми систематично менше моргаємо, коли нам надається важлива інформація", — додає Купаль.

Хоча частота кліпань сильно різнилася у різних людей — від 10 кліпань на хвилину до 70 — загальна картина була зрозуміла: менша кількість кліпань свідчила про зусилля, витрачені на слухання в шумі.

Нагадаємо, наші очі можуть розповісти про нас більше, ніж вважалося раніше. Дослідники назвали все, що можна дізнатися про людину з погляду науки лише подивившись у її очі.