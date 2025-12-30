Слон-альтруист не смог пройти мимо чужой беды: он вытянул из воды утопающую газель (видео)

В Сети набирает популярности видео, на котором слон-альтруист протягивает “руку помощи” другому животному, которое оказалось в беде.

На опубликованном видео видно, как слом с помощью собственного хобота вытащил из небольшого водоема газель. Последняя не могла выбраться из воды самостоятельно, и судя по всему, могла и вовсе утонуть.

Пользователей соцсетей восхитило стремление слона помочь другому животному, которое не только не является частью его группы, но и принадлежит к совсем другому виду.

Но по словам ученых, нет ничего необычного в действиях слона, попавшего на видео. Множество исследований показали, что слоны склонны к эмпатии и альтруизму, потому как имеют очень высокий уровень эмоционального интеллекта.

Как известно, слоны являются высокосоциальными существами, которые живут в матриархальных группах, возглавляемых самками. Но отношения слонов также могут включать и другие клановые группы, отдельных самцов, незнакомых слонов и даже других животных.

Слоны – это животные, которые умеют реагировать на эмоциональное состояние друг друга, помогая и утешая особей, которые попали в беду.

Эти животные могут реагировать рокотами и вытянутыми ушами на беспокойство своих сородичей. Слоны стремятся прикоснуться к обеспокоенному животному, чтобы успокоить и продемонстрировать глубокую связь.

Также слонам не чужды акты альтруизма. Чаще всего они проявляются на водопое, когда слоны собираются на берегах, которые часто покрыты илом. В мокрой грязи часто застревают молодые слонята, которым на помощь всегда приходят взрослые особи.

Используя свои хоботы как спасательные круги, матриархи и старшие члены стада осторожно направляют тонущих слонят в безопасное место. Этот акт коллективной заботы и единства демонстрирует тесные связи внутри слоновьих стад и показывает их находчивость в совместном преодолении трудностей.

