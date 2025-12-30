Слон-альтруїст не зміг пройти повз чужу біду: він витягнув із води газель, що потопала (відео)

У мережі набирає популярності відео, на якому слон-альтруїст простягає "руку допомоги" іншій тварині, яка опинилася в біді.

На опублікованому відео видно, як слон за допомогою власного хобота витягнув з невеликої водойми газель. Остання не могла вибратися з води самостійно, і судячи з усього, могла і зовсім потонути.

Користувачів соцмереж захопило прагнення слона допомогти іншій тварині, яка не тільки не є частиною його групи, а й належить до зовсім іншого виду.

Але за словами вчених, немає нічого незвичайного в діях слона, який потрапив на відео. Безліч досліджень засвідчили, що слони схильні до емпатії та альтруїзму, бо мають дуже високий рівень емоційного інтелекту.

Як відомо, слони є високосоціальними істотами, які живуть у матріархальних групах, очолюваних самками. Але стосунки слонів також можуть включати й інші кланові групи, окремих самців, незнайомих слонів і навіть інших тварин.

Слони — це тварини, які вміють реагувати на емоційний стан один одного, допомагаючи та втішаючи особин, які потрапили в біду.

Ці тварини можуть реагувати рокотами й витягнутими вухами на занепокоєння своїх родичів. Слони прагнуть доторкнутися до стурбованої тварини, щоб заспокоїти та продемонструвати глибокий зв'язок.

Також слонам не чужі акти альтруїзму. Найчастіше вони проявляються на водопої, коли слони збираються на берегах, які часто вкриті мулом. У мокрій багнюці часто застрягають молоді слоненята, яким на допомогу завжди приходять дорослі особини.

Використовуючи свої хоботи як рятувальні круги, матріархи і старші члени стада обережно направляють слоненят, що тонуть у безпечне місце. Цей акт колективної турботи і єдності демонструє тісні зв'язки всередині слонячих стад і показує їхню винахідливість у спільному подоланні труднощів.

Нагадаємо, самці слонів використовують таємну мову, яку маскують під "бурчання". Дослідники вперше задокументували глибокий гуркіт, який тварини використовують, щоб подати сигнал своїм приятелям.