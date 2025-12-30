200 лет назад Земля погрузилась в затяжную зиму: названо событие, запустившее этот процесс

Исследователи рассказали о крупнейшем вулканическом извержении в истории планеты, в результате которого Земля погрузилась в затяжную зиму.

Идея об извержении вулкана, способном погрузить планету в затяжную зиму, может показаться чем-то из далекого прошлого, но это не совсем так. На самом деле именно это и произошло на планете в начале 19 века, когда вулкан Тамбора извергнулся — событие известное, как крупнейшее вулканическое извержение в истории, пишет IFLScience.

Вулкан Тамбора — стратовулкан, занимающий 60-километровый участок индонезийского острова Сумбава, выступая на полуострове Санггар. По словам ученых, извержения здесь не редкость, так как вулкан Тамбора расположен в пределах Зондской дуги — крупной цепи активных вулканических островов, образованных в результате скольжения Индо-Австралийской плиты под Евразийскую плиту.

Данные указывают на то, что вулкан Тамбора извергался уже несколько лет до своего исторического извержения. Однако в апреле 1815 года интенсивность извержения достигла своего пика.

По оценкам ученых, на пике 10 и 11 апреля вулкан выбросил более 150 кубических километров материала в серии мощных взрывов. В результате извержение получило оценку 7 по шкале вулканической взрывной активности — вторая по величине оценка по шкале, выше только супервулканические извержения.

Во время катастрофичного события огромные, поднимающиеся пепловые облака падали на окружающие поля, а пирокластические потоки обрушивались к морю, уничтожая целые деревни. Извержение также вызвало цунами, когда достигло воды. В общей сложности, по оценкам ученых, в результате извержения погибло от 60 до 70 тысяч человек.

Однако последствия масштабного извержения ощущались не только во время самого события. Дело в том, что во время извержения в атмосферу выбрасывается диоксид серы, где он может оставаться в течение нескольких месяцев, смешиваясь с водой и образуя аэрозольную серную кислоту. Эти мелкие аэрозольные капли отражают солнечный свет обратно в космос, что приводит к охлаждению нижних слоев атмосферы Земли.

Данные также указывают на то, что извержение 1815 года произвело 60 мегатонн серы, в результате чего средняя глобальная температура упала примерно на 3°C. Однако наиболее экстремальные последствия извержения наблюдались в Северном полушарии: в 1816 году здесь зафиксировали "год без лета".

Отметим, что сами зимние месяцы в этот период не были примечательными, но холодная погода не прекратилась. Например, в Нью-Йорке в июне выпал обильный снег, а озера и реки на северо-западе Пенсильвании все еще были замерзшими в июле. В то же время в Европе дожди шли восемь недель подряд, а в Азии нарушение сезона привело к засухе.

