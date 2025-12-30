200 років тому Земля занурилася в затяжну зиму: названо подію, що запустила цей процес

Дослідники розповіли про найбільше вулканічне виверження в історії планети, внаслідок якого Земля занурилася в затяжну зиму.

Ідея про виверження вулкана, здатне занурити планету в затяжну зиму, може здатися чимось із далекого минулого, але це не зовсім так. Насправді саме це і сталося на планеті на початку 19 століття, коли вулкан Тамбора вивергнувся — подія відома, як найбільше вулканічне виверження в історії, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вулкан Тамбора — стратовулкан, що займає 60-кілометрову ділянку індонезійського острова Сумбава, виступаючи на півострові Санггар. За словами вчених, виверження тут не рідкість, оскільки вулкан Тамбора розташований у межах Зондської дуги — великого ланцюга активних вулканічних островів, утворених унаслідок ковзання Індо-Австралійської плити під Євразійську плиту.

Відео дня

Дані вказують на те, що вулкан Тамбора вивергався вже кілька років до свого історичного виверження. Однак у квітні 1815 року інтенсивність виверження досягла свого піка.

За оцінками вчених, на піку 10 і 11 квітня вулкан викинув понад 150 кубічних кілометрів матеріалу в серії потужних вибухів. У результаті виверження отримало оцінку 7 за шкалою вулканічної вибухової активності — друга за величиною оцінка за шкалою, вища тільки супервулканічні виверження.

Під час катастрофічної події величезні попелясті хмари, що підіймалися, падали на навколишні поля, а пірокластичні потоки обрушувалися до моря, знищуючи цілі села. Виверження також викликало цунамі, коли досягло води. Загалом, за оцінками вчених, унаслідок виверження загинуло від 60 до 70 тисяч осіб.

Однак наслідки масштабного виверження відчувалися не лише під час самої події. Річ у тім, що під час виверження в атмосферу викидається діоксид сірки, де він може залишатися впродовж кількох місяців, змішуючись із водою й утворюючи аерозольну сірчану кислоту. Ці дрібні аерозольні краплі відбивають сонячне світло назад у космос, що призводить до охолодження нижніх шарів атмосфери Землі.

Дані також вказують на те, що виверження 1815 року виробило 60 мегатонн сірки, внаслідок чого середня глобальна температура впала приблизно на 3°C. Однак найбільш екстремальні наслідки виверження спостерігалися в Північній півкулі: 1816 року тут зафіксували "рік без літа".

Зазначимо, що самі зимові місяці в цей період не були примітними, але холодна погода не припинилася. Наприклад, у Нью-Йорку в червні випав рясний сніг, а озера і річки на північному заході Пенсільванії все ще були замерзлими в липні. Водночас у Європі дощі йшли вісім тижнів поспіль, а в Азії порушення сезону призвело до посухи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли, що трапиться, якщо на Землі прокинеться супервулкан.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, яким був "Рік без літа".