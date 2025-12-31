63 дня в ледяном заточении: проведя два месяца в пещере геолог открыл новую область биологии

В 1963 году Мишель Сиффр провел два месяца в ледниковой пещере во Французских Альпах на глубине 130 метров. Выбравшись на поверхность, он случайно изобрел совершенно новую область биологии.

История Сиффра началась в 1939 году в Ницце, на средиземноморском побережье Франции, но события, сделавшие его знаменитым произошли в 1962 году в ледниковой пещере во Французских Альпах, пишет IFLScience.

Открытие новой области биологии

В то время выпускник Сорбонны вернулся домой, чтобы исследовать геологические свойства недавно обнаруженного ледника. Изначально он планировал геологическую экспедицию продолжительностью около 15 дней, однако затем решил, что этого недостаточно. В результате геолог провел на глубине 130 метров под землей, в ледяной пещере, лишенной естественного света и каких-либо приборов для измерения времени 63 дня.

Влажность воздуха в ледниковой пещере составляла 98% и у ученого не было связи с внешним миром. По словам самого Сиффра, у него было лишь плохое снаряжение и небольшой лагерь, ноги постоянно были мокрыми, а температура тела опускалась до 34°C.

Но, похоже, оно того стоило. Поднявшись на поверхность, ученый случайно открыл совершенно новую область научных исследований — настолько значимую, что однажды она принесла Нобелевскую премию его академическим приемникам. Впрочем, в то время сам Сиффр едва ли понимал сколь значимым будет его открытие.

На самом деле Сиффр обнаружил, что у человеческого тела есть свои собственные внутренние "часы", независимые от ритма Солнца. По словам ученого, за время пребывания под землей в его восприятии времени произошло сильное нарушение — по сути, его "психологическое время сжалось в два раза",

Например, в психологических тестах во время пребывания Сиффра под землей подсчет до 120 занимал у него 6 минут, что соответствует внутренним часам, которые в 2,5 раза медленнее внешнего времени. Это также проявлялось и в долгосрочной перспективе: ученый спустился в пещеру 16 июля и планировал подняться на поверхность 14 сентября. Когда команда на поверхности сообщила ученому, что время пришло, ему казалось, что наступило лишь 20 августа.

Однако, пожалуй, наиболее очевидным существование внутренних часов было в циркадном ритме Сиффра, а точнее, в его отсутствии. Освободившись от временных ориентиров часов, расписаний и даже самого Солнца, тело Сиффре потеряло связь с 24-часовым циклом Земли, уступив место более длительному циклу сна и бодрствования.

Данные указывают на то, что изначально его сутки изменились с 24 до 24,5 часа, а спустя 10 лет, во второй период пребывания в пещере, они растянулись до 48 часов. По словам ученого, у него было 36 часов непрерывного бодрствования, за которыми следовали 12 часов сна.

Отметим, что после эксперимента Сиффра, многие ученые последовали его примеру — все они сообщали о странных, нерегулярных и непредсказуемых изменениях в своем цикле сна и бодрствования.

Критика эксперимента Сиффра

Открытие Сиффра столкнулось с критикой, и не всегда она была безосновательной. Ученого обвиняли в безрассудном отношении к собственной жизни, а также жизни других людей. Спелеологи и другие ученые опасались, что подобные эксперименты могут нарушить хрупкие подземные экосистемы.

Некоторые также утверждали, что результаты его работы сомнительны, так как он не является специалистом в биологии. Однако эти нападки оказались необоснованными. Работа Сиффра дала толчок развитию всей области хронобиологии человека — области, которая сегодня предоставляет новые знания в вопросах смены часовых поясов, транскрипции генов и ддаже того, как могут развиваться и распространяться некоторые виды рака.

